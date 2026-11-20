Incluso antes de la llegada de Franco Colapinto a inicios del 2025, Alpine había confirmado a Paul Aron como su primer piloto de reserva, aunque lo cierto es que eso nunca le abrió la puerta a la titularidad en la Fórmula 1. El salto del argentino como reemplazante de Jack Doohan en la séptima fecha del año pasado dejó claro que no era la principal alternativa para Flavio Briatore, aunque apuntó a esperar una oportunidad que nunca llegó.

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De hecho, el piloto estonio había anunciado que el 2027 iba a ser su límite para esperar tener la chance de subir a la máxima categoría, pero finalmente su salida del equipo galo se hizo oficial este jueves. Apenas unos minutos antes del comienzo de la FP1 del Gran Premio de Las Vegas, Alpine emitió un comunicado informando que Aron no formará más parte de la escudería para buscar un lugar que se adapte mejor a sus necesidades.

“Alpine F1 y Paul Aron han acordado mutuamente liberar a Paul de sus funciones como piloto de reserva y de sus obligaciones con el equipo para permitirle buscar otras oportunidades en las carreras”, comenzó el informe del equipo de Enstone. A su vez, Alpine aprovechó para mostrar su agradecimiento al europeo por todos sus aportes en estos años juntos, donde participó de prácticas libres tanto para los galos como para Audi.

Por otra parte, la escudería francesa también aprovechó para dar a conocer que llegó a un acuerdo temporal con Mercedes para contar con Frederik Vesti como piloto de reserva en estas últimas tres fechas en caso de que sea necesario. En este sentido, conviene recordar que Alpine ya cumplió con las cuatro sesiones reglamentarias para novatos, por lo que la posible presencia del danés en pista solo dependerá de algún suceso extraordinario.

En cuanto al futuro de Aron, es altamente probable que su salida se deba a la continuidad en el proyecto de Fórmula E, puesto que venía participando de pruebas con Fortescue Zero Racing. Y es que el estonio se encuentra actualmente en Jarama (España) realizando la pretemporada de la competencia eléctrica, la cual comenzará formalmente a mediados de enero con el e-Prix de la Ciudad de México.

El estonio se alejaría definitivamente de la F1.

Los dos años de Aron en Alpine

Además de haber participado de test privados, Aron tuvo algunas apariciones oficiales en la Fórmula 1 durante estos dos años como piloto de reserva de Alpine. En 2025, disputó las FP1 de Monza, México y Abu Dhabi con el equipo galo y en Silverstone y Budapest con Audi, mientras que este año tuvo otras cuatro apariciones, dos con cada escudería, en Barcelona, Austria, Hungría e Italia.