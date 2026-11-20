La temporada de la Fórmula 1 está llegando a su fin y varios equipos han comenzado a hacer ajustes no solo para mejorar el rendimiento, sino también para recolectar información de cara a la siguiente edición del campeonato del mundo. De ahí que cinco equipos hayan optado por hacer modificaciones en las unidades de potencia en el Gran Premio de Las Vegas, que será la primera fecha del último triplete del año.

{{{htmlAmp}}}

Y es que después de la carrera de este fin de semana no habrá descanso ni tiempo suficiente para hacer nuevos ajustes en los motores, por lo que el Circuito callejero de Las Vegas se convirtió en el lugar propicio para estas pruebas finales. De hecho, uno de los equipos que confirmaron cambios fue Mercedes, con la sanción de cinco posiciones a Andrea Kimi Antonelli por una modificación en el motor de combustión interna.

Por fuera del nuevo campeón de la F1, otros cuatro equipos confirmaron cambios, como ocurre con McLaren, que verá a Oscar Piastri diez posiciones por detrás de su clasificación. También retrocederá diez lugares Carlos Sainz a causa de que Williams le cambió el turbocompresor una vez más, el quinto en lo que va de la temporada, por lo que se aplica la sanción.

Otro con un castigo de diez puestos es Lance Stroll, cuyo AMR26 llegó a Las Vegas con su novena batería y la octava centralita electrónica, consecuencia del abandono en el GP de Brasil en la fecha pasada. Con cinco lugares de castigo por cada cambio, el canadiense recibió la sanción definitiva de diez posiciones en la grilla, lo que prácticamente podría forzarlo a salir del fondo en la madrugada del domingo.

El caso más extremo es el de Oliver Bearman, que hizo cambios en prácticamente toda la unidad de potencia. El británico alcanzó su quinto motor de combustión interna, el quinto turbocompresor, el quinto sistema de escape y el quinto MGU-K, lo que hizo que el acumulado ascendiera a 35 lugares de penalización, por lo que tiene garantizado ser el último de la grilla de partida.

El GP de Las Vegas será el domingo a las 1:00 AM.

Horarios del GP de Las Vegas 2026 de F1

Tras el GP de Brasil, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Las Vegas, donde se disputará el Gran Premio de Las Vegas entre el 19 y 22 de noviembre por la vigesimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: