Franco Colapinto vivió una jornada única este fin de semana este domingo 22 de noviembre, primero con la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana con la victoria 2-0 sobre Atlético Mineiro y, más tarde, con su regreso a los puntos en la Fórmula 1. En la madrugada de Argentina, el pilarense fue uno de los protagonistas del Gran Premio de Las Vegas, en el que cruzó la línea en el séptimo lugar, consciente de que quedaba sexto en los papeles.

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La sanción de diez segundos que recibió Charles Leclerc por provocar un accidente con Lewis Hamilton le jugó a favor al piloto argentino, que sumó ocho unidades en la vigesimoprimera fecha de la temporada. No obstante, la carrera no fue sencilla para Franco, que tuvo muchos problemas en las primeras vueltas a pesar de su buena largada, sobre todo por la rápida pérdida de rendimiento que tuvo con los neumáticos blandos.

“Con las cubiertas blandas al principio no sé qué pasó, no tenía nada de agarre, iba para atrás, bloqueando mucho, patinando y cuando te pasan con las rectas largas y la energía es complicado”, comenzó el pilarense en diálogo con ESPN. Si bien se hizo una carrera larga por el ritmo que impuso Max Verstappen en la punta, lo cierto es que fue el mejor espectáculo de la F1 en lo que va del año, por lo que el piloto se alegró por los fanáticos.

“Fue una carrera larga, divertida para ver para los fanáticos”, aventuró Colapinto, que acto seguido se refirió al buen resultado que rescataron junto a su compañero, que finalizó quinto. “Estoy contento con los puntos y el puesto seis y cinco de Pierre, contento con eso. Seguiremos trabajando para las próximas dos fechas que faltan”, agregó antes de referirse a la importancia que tiene para él haberle competido a Ferrari y McLaren.

“Lindo haber peleado con los equipos de adelante, competir con ellos es una experiencia. Me voy contento con el resultado, buenos puntos para el equipo”, cerró Franco. Cabe mencionar que Colapinto no sumaba desde el accidente con Gasly en el GP de Azerbaiyán, aunque hubo ocasiones en las que la FIA lo quitó de los puntos con penalizaciones postcarrera, como había sucedido unas semanas atrás en México.

Colapinto suma 35 puntos en la temporada.

Alpine sueña con liderar la zona media

El hecho de que Racing Bulls haya quedado en cero este fin de semana le da a Alpine una luz de esperanza con recuperar el liderato de la zona media. Y es que con lo sucedido en Las Vegas, la brecha se redujo a 27 puntos cuando quedan tan solo dos fechas en juego, entre las cuales puede sumarse un máximo de 86 unidades.