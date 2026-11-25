Cada fin de semana de carrera, los pilotos de la Fórmula 1 se juegan puntos para el campeonato y, además, una calificación por parte de jueces especializados que juzgan la actuación de cada uno de los competidores. Manteniendo la repartija de puntos para los diez primeros, el Power Rankings de la F1 califica a los pilotos de acuerdo con cómo se desarrollaron en el fin de semana, independientemente del coche que manejen.

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Ahora bien, si hubo un piloto que mostró un rendimiento admirable este fin de semana en el GP de Las Vegas, ese ha sido Franco Colapinto. El piloto argentino había largado del noveno lugar de la grilla tras una notable clasificación del sábado, aunque lo cierto es que fue beneficiado por la sanción a Oscar Piastri y el DNS (Do Not Start) de Liam Lawson, que tuvo problemas de último minuto en el monoplaza de Racing Bulls.

Si bien tuvo una carrera trabajada en la que salió de la zona de puntos en varias ocasiones, el pilarense cerró la jornada del domingo con un meritorio sexto lugar, motivo por el que los jueces lo consideraron dentro de los diez mejores de la fecha. Con una calificación de 8.0 puntos, “Fran” se posicionó en el séptimo lugar del Power Rankings, un puntaje que lo puso delante de pilotos como Isack Hadjar, Lewis Hamilton y Nico Hülkenberg.

“Tras una serie de carreras complicadas, el fin de semana en Las Vegas fue justo lo que Franco Colapinto necesitaba”, comenzó el informe de los jueces, en el que destacaron el trabajo realizado tanto en la qualy como en la carrera. “En la clasificación, el argentino siguió a su compañero de equipo, Gasly, a la Q3, y a pesar de las dificultades con un juego de neumáticos blandos usados ​​en el primer stint, finalmente logró terminar sexto, de nuevo justo detrás de su compañero”, sigue el posteo en el sitio de la F1.

A su vez, los jueces señalaron la sequía de puntos que arrastraba Colapinto desde aquel noveno lugar en Monza: “Este resultado también supuso la primera vez que el equipo sumaba puntos desde el Gran Premio de Italia a principios de septiembre”. No obstante, a pesar de esta calificación, Colapinto sigue fuera del Top-10 de la temporada, mientras que Pierre Gasly, calificado con 8.8 puntos como el segundo mejor en Las Vegas, se encuentra en el sexto puesto anual con un promedio de 7.5.

El argentina suma 35 puntos en la temporada.

Los mejores del GP de Las Vegas, según Power Rankings