Uno de los aspectos a seguir en la previa al Gran Premio de Qatar era la situación de Oliver Bearman, quien todavía no se había confirmado para seguir en la Fórmula 1 en la siguiente temporada. De hecho, Haas había confirmado antes el arribo de Rafael Cámara, pero los días pasaban sin que haya un anuncio oficial en cuanto al inglés, al menos hasta este jueves, en que se lanzó el comunicado de su renovación.

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A través de sus canales oficiales, la escudería estadounidense anunció que el piloto británico continuará en la máxima categoría al menos en 2027, aunque no se dio ningún tipo de información con respecto a lo que sucederá más allá del próximo año. “Continuar con Ollie en 2027 fue una decisión natural para nosotros”, afirmó Ayao Komatsu, quien destacó el trabajo y crecimiento que ha mostrado “Ollie” en la temporada.

“Posee una ética de trabajo excepcional y un gran deseo de superación personal y profesional”, agregó al respecto el director del equipo de Kannapolis, mientras que el piloto de la Academia Ferrari también mostró su alegría por mantenerse en la F1. “No es ningún secreto que estoy encantado de continuar con el equipo TGR Haas F1 en 2027”, comenzó Bearman, que marcha decimotercero en el campeonato.

“Tenemos grandes ambiciones de seguir avanzando, y me entusiasma liderar ese trabajo, partiendo de lo que hemos logrado y esforzándonos por conseguir aún más juntos. Tenemos asuntos pendientes”, afirmó. Y es que Haas marcha séptimo en la tabla de constructores con 31 puntos, 23 de los cuales han sido aportados por el británico, aunque esos números contrastan directamente con los 87 que tiene Alpine.

Cabe mencionar que, con la confirmación de Bearman para 2027, todos los asientos han quedado ocupados en la F1, que no tendrá rookies en la siguiente edición. Si bien Cámara será el más novato, lo cierto es que legalmente no será considerado rookie al contar con más de dos Grandes Premios disputados, ya que se confirmó su continuidad en el cierre de temporada después de sus actuaciones en Brasil y Las Vegas.

Así quedó la grilla de pilotos para 2027.

La grilla de la Fórmula 1 en 2027