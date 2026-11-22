El Gran Premio de Las Vegas 2026 nos ha regalado posiblemente la mejor carrera en lo que va del nuevo reglamento de la Fórmula 1, con un total de cincuenta vueltas que se vivieron con una intensidad inimaginable. Max Verstappen, que había largado desde la primera posición por la sanción a Andrea Kimi Antonelli, se quedó con la victoria con una actuación magistral al competirle de igual a igual a los Mercedes.

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A pesar de haber sostenido el liderato en la largada, el piloto neerlandés jamás logró alejarse a más de dos segundos de sus perseguidores y apostó por una carrera defensiva que le terminó dando la victoria en el Circuito callejero de Las Vegas. Inicialmente, Verstappen había contado con la ayuda de Isack Hadjar para defenderse de George Russell, pero un daño en el alerón delantero hizo que el francés deba hacer una parada extra que lo envió al fondo del pelotón.

Como resultado, el tetracampeón del mundo, que ya había parado durante el Safety Car por los abandonos de Sergio Pérez y Arvid Lindblad, se quedó solo adelante en su batalla contra el británico. Si bien Rusell lograba superarlo, Max siempre recuperaba el liderato instantes después cuando recargaba la batería, de manera que el intercambio de posiciones fue constante en la punta, a la vez que otros se sumaban a la lucha por la victoria.

Tal es así que incluso Pierre Gasly llegó a estar en zona de podio por varios minutos y Antonelli, que había largado sexto, se posicionó entre los tres mejores e incluso desplazó a su compañero para ser el rival de Verstappen en las vueltas finales. Justamente en el giro 48, dos antes del final, Russell se despistó y perdió varias posiciones, mientras que en la 49 fue Kimi el que empezó a tener problemas cuando se disponía a arrebatarle la victoria a Red Bull sobre el cierre de la carrera.

De ahí que los McLaren hayan escalado de manera inesperada al podio, a tal punto de que la pelea con el neerlandés se mantuvo en todo el giro final hasta la línea de meta. Así, Verstappen se quedó con el GP de Las Vegas con un tiempo de 1:27:39.624, seguido por Lando Norris (+0.639s) y Oscar Piastri (+1.529s), un resultado destacable si se considera que el equipo papaya había estado compitiendo por ingresar a la zona de puntos en las primeras vueltas.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Las Vegas

Andrea Kimi Antonelli: 402 puntos (CAMPEÓN). Max Verstappen: 304. Lewis Hamilton: 267. George Russell: 264. Lando Norris: 264. Charles Leclerc: 250. Oscar Piastri: 167. Isack Hadjar: 122. Liam Lawson: 89. Pierre Gasly: 52. Arvid Lindblad: 38. Franco Colapinto: 35. Oliver Bearman: 23. Gabriel Bortoleto: 14. Nico Hülkenberg: 14. Carlos Sainz: 11. Esteban Ocon: 7. Fernando Alonso: 7. Alex Albon: 5. Yuki Tsunoda: 1. Ryo Hirakawa: 1. Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0. Rafael Cámara: 0.

Verstappen se consolida en el segundo lugar de la tabla.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Las Vegas, la Fórmula 1 no se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Lusail. Allí se desarrollará el Gran Premio de Qatar por la vigesimosegunda fecha entre el 27 y 29 de noviembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.