Rosario Central recibe a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este domingo 22 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Estadio Gigante de Arroyito, en un duelo que corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura de la Primera División de Argentina. El conjunto rosarino, que cerró la fase regular como líder de la Zona B bajo la conducción técnica de Jorge Almirón, hace valer su localía frente al elenco mendocino, dirigido por Darío Franco, que clasificó octavo en la Zona A.

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El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Germán Delfino a cargo del VAR, y se jugará a eliminación directa; si persiste la igualdad tras los noventa minutos reglamentarios, habrá treinta minutos de tiempo suplementario y, de ser necesario, definición por penales para determinar quién avanza a los cuartos de final, donde esperará el vencedor de Defensa y Justicia, y Barracas Central.

¿Dónde se puede ver el partido de octavos de final?

En la Argentina, la transmisión oficial del encuentro estará a cargo de ESPN Premium mediante la contratación del Pack Fútbol. Quienes cuenten con el servicio activo podrán seguir la señal televisiva en vivo a través de los cableoperadores habilitados y sus plataformas digitales, como Flow, DGO o Telecentro Play, además de la opción de streaming incluida dentro de Disney+ Plan Premium. De este modo, los hinchas y seguidores del torneo podrán acceder a la cobertura completa del cruce desde el estadio rosarino con señal autorizada y en alta definición, evitando cortes o interrupciones habituales en emisiones no oficiales.

Gimnasia de Mendoza venció a Independiente 1-0. (Crédito de foto: Gimnasia de Mendoza)

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