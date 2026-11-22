Rosario Central recibe a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este domingo 22 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Estadio Gigante de Arroyito, en un duelo que corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura de la Primera División de Argentina. El conjunto rosarino, que cerró la fase regular como líder de la Zona B bajo la conducción técnica de Jorge Almirón, hace valer su localía frente al elenco mendocino, dirigido por Darío Franco, que clasificó octavo en la Zona A.
El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Germán Delfino a cargo del VAR, y se jugará a eliminación directa; si persiste la igualdad tras los noventa minutos reglamentarios, habrá treinta minutos de tiempo suplementario y, de ser necesario, definición por penales para determinar quién avanza a los cuartos de final, donde esperará el vencedor de Defensa y Justicia, y Barracas Central.
¿Dónde se puede ver el partido de octavos de final?
En la Argentina, la transmisión oficial del encuentro estará a cargo de ESPN Premium mediante la contratación del Pack Fútbol. Quienes cuenten con el servicio activo podrán seguir la señal televisiva en vivo a través de los cableoperadores habilitados y sus plataformas digitales, como Flow, DGO o Telecentro Play, además de la opción de streaming incluida dentro de Disney+ Plan Premium. De este modo, los hinchas y seguidores del torneo podrán acceder a la cobertura completa del cruce desde el estadio rosarino con señal autorizada y en alta definición, evitando cortes o interrupciones habituales en emisiones no oficiales.
Fútbol Libre, Pelota Libre y Xuper TV son opciones ilegales
Plataformas y aplicaciones como Fútbol Libre, Xuper TV y Pelota Libre operan de manera ilegal al retransmitir señales protegidas por derechos de autor y transmisión sin contar con la autorización de los titulares ni de los licenciatarios oficiales. Su uso vulnera la propiedad intelectual y perjudica el ecosistema económico del fútbol y de los medios que adquieren legalmente los derechos de emisión.
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