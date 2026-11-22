River y Lanús se preparan para protagonizar uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El Millonario tendrá la ventaja de jugar en condición de local por su ubicación en la fase regular, mientras que el Granate buscará dar el golpe en el estadio Monumental y avanzar a la próxima instancia de los playoffs. El encuentro se disputará el domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental.

Por dónde ver River vs Lanús

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River y Lanús será transmitido por TNT Sports Premium, señal que requiere tener contratado el Pack Fútbol.

Cómo llega River al partido contra Lanús

El equipo de Núñez terminó la fase regular con 26 puntos y se ubicó en el cuarto puesto de la Zona B. De esta manera, consiguió la localía para los octavos de final, un aspecto importante teniendo en cuenta que la definición será en el estadio del equipo mejor ubicado.

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En cuanto a los resultados recientes, el Millonario consiguió victorias importantes frente a Belgrano (3-0), Racing (1-0) y Aldosivi (2-0), aunque también sufrió una derrota por 1-0 ante Boca en el Superclásico. Durante el receso por los compromisos internacionales, además, disputó un amistoso ante Gimnasia de La Plata que terminó 0-0.

River se juega mucho.

El cuerpo técnico, encabezado por Leonardo Ponzio, también trabajó en la recuperación de algunos futbolistas. Entre ellos aparecen Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes arrastraban diferentes inconvenientes físicos.

Cómo llega Lanús al cruce con River

Por su parte, Lanús finalizó quinto en la Zona A, con 25 unidades y una diferencia de gol de +7, la misma que consiguió River. El Granate tuvo una campaña competitiva y buscará ratificarla en una parada exigente como visitante.

El conjunto del Sur llega después de acumular tres empates consecutivos: igualó 1-1 frente a Banfield, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba. Antes de esa seguidilla había conseguido dos triunfos importantes ante Vélez (2-0) y Platense (1-0).

El último empate, ante Central Córdoba en Santiago del Estero, terminó de definir su posición en la tabla y lo obligó a visitar el Monumental.

Con dos equipos que mostraron buenos números durante la primera etapa, River y Lanús buscarán quedarse con una clasificación que les permita seguir en carrera por el título del Clausura.