La B Nacional atraviesa un tramo decisivo con el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, luego de que Godoy Cruz se consagrara campeón y asegurara el primer cupo. En esta categoría conviven clubes históricos del fútbol argentino con instituciones del interior y del área metropolitana que pelean palmo a palmo cada fin de semana.

{{{htmlAmp}}}

Entre los protagonistas que animan la recta final del certamen se destacan equipos de peso como Ferro, Colón de Santa Fe, Deportivo Morón, Atlanta, Tristán Suárez, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta, junto a Deportivo Madryn y Ciudad de Bolívar. Con cruces de eliminación directa donde cada detalle pesa, la definición del ascenso concentra la atención de miles de hinchas en todo el país.

¿Dónde se pueden ver los partidos en vivo?

Para seguir en vivo los partidos de la B Nacional y del Reducido de forma oficial, la vía habilitada es contratar LPF Play, la plataforma digital de la Asociación del Fútbol Argentino. El servicio requiere registrarse con una cuenta y abonar el Plan Plus, fijado en $15.000 por mes con renovación automática y sin permanencia obligatoria, que habilita la transmisión en vivo de la Primera Nacional, además de otras categorías como la Primera B y la Primera C.

La plataforma funciona a través de navegador web en computadoras, mediante aplicaciones móviles para Android e iOS y en televisores inteligentes o dispositivos compatibles como Android TV, Google TV, Apple TV y Chromecast. También ofrece reproducción bajo demanda y resúmenes para quienes no pueden mirar un encuentro en el horario programado.

Deportivo Morón, equipo de la B Nacional. (Crédito de foto: Noticias Argentinas)

Fútbol Libre, Magis TV o Xuper TV son opciones ilegales

Frente al costo de la suscripción oficial, muchos usuarios recurren a sitios o aplicaciones piratas como Fútbol Libre, Magis TV o Xuper TV, pero todas constituyen opciones ilegales. Estas plataformas retransmiten señales y eventos deportivos sin contar con los derechos de televisación correspondientes, lo que implica una infracción a la propiedad intelectual y a las normativas sobre derechos de emisión.

Además de vulnerar el marco legal, utilizar enlaces no oficiales expone los equipos de los usuarios a riesgos de seguridad informática, como malware, publicidad engañosa o recolección indebida de datos personales, junto con cortes repentinos, demoras y baja calidad de imagen en los momentos clave del partido. Optar por LPF Play garantiza una señal autorizada y estable para acompañar la definición del ascenso sin exponerse a bloqueos ni amenazas digitales.