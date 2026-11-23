Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell's Old Boys se enfrentarán este lunes a las 17 horas, en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, donde el "Lobo" buscará aprovechar su localía y extender su gran presente futbolístico para meterse entre los ocho mejores del campeonato, frente a un equipo rosarino que tuvo un buen semestre y promete ser un duro escollo.

Por dónde ver Gimnasia vs Newell´s

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Gimnasia y Newell´s tendrá transmisión en vivo de TNT Sports.

Cómo se define el cruce

El cruce se jugará a partido único. En caso de que los equipos terminen igualados durante los 90 minutos reglamentarios, deberán disputar un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la igualdad persiste, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

Cómo llega Gimnasia al partido contra Newell's

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y llega con una importante racha positiva. Gimnasia terminó tercero en la Zona B, con 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas, y consiguió la ventaja de definir los octavos de final en su estadio.

Gimnasia sueña en grande.

Además, el Lobo acumula diez partidos consecutivos sin conocer la derrota, una estadística que refleja la recuperación futbolística que experimentó durante el campeonato. Su última presentación fue con una victoria por 2-1 frente a Belgrano en el Bosque, resultado que le permitió cerrar la fase regular con buenas sensaciones.

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El equipo platense también se destacó por su capacidad ofensiva y buscará trasladar ese rendimiento a los playoffs. Con el acompañamiento de su gente, intentará dar el primer paso hacia los cuartos de final y mantener vivo el sueño de pelear por el título.

¿Cómo llega Newell's al cruce con Gimnasia?

Por su parte, Newell's llega a La Plata con la intención de dar el golpe y continuar en carrera en el Torneo Clausura. El equipo conducido por Frank Kudelka terminó sexto en la Zona A, con 23 unidades, luego de conseguir cinco triunfos, ocho empates y tres derrotas.

La Lepra viene de igualar 2-2 frente a Instituto en Córdoba, en su última presentación por la fase regular. Si bien consiguió la clasificación a los playoffs, su campaña fue más irregular que la de su próximo rival y tendrá el desafío de imponerse como visitante.

Sin embargo, el conjunto rosarino buscará aprovechar la oportunidad que representa un partido eliminatorio para cambiar su rumbo y meterse entre los ocho mejores del certamen.

El ganador del enfrentamiento avanzará a los cuartos de final, donde continuará su camino en la lucha por el título del Clausura 2026.