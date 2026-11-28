Estudiantes de La Plata tendrá una nueva oportunidad de hacer historia en el fútbol sudamericano. El equipo dirigido por Alexander Medina se enfrentará a Palmeiras en la definición de la Copa Libertadores 2026, con el objetivo de conquistar su quinta corona continental y volver a ocupar un lugar entre los grandes campeones de América. El encuentro entre el "Pincha" y el conjunto brasileño se disputará el sábado 28 de noviembre de 2026, desde las 17 (hora argentina), en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. La definición será a partido único y, en caso de empate durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos. Si la igualdad persiste, el campeón se conocerá mediante una tanda de penales.

Por dónde ver Estudiantes vs Palmeiras

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Se puede ver Estudiantes vs Palmeiras en Pluto TV gratis en streaming, Disney+ (Plan Premium), Telefe y Fox Sports.

Las finales de Estudiantes en la Copa Libertadores

El historial del Pincha en esta instancia es favorable: ganó cuatro de las cinco finales que disputó. Su primera consagración llegó en 1968, precisamente frente a Palmeiras, su próximo rival. Después de ganar 2-1 en La Plata y perder 3-1 en Brasil, debió disputar un tercer encuentro en el Centenario de Montevideo. Allí se impuso por 2-0, con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, para levantar su primera Libertadores.

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En 1969 volvió a llegar a la definición y se enfrentó con Nacional de Uruguay. Esta vez resolvió la serie en dos partidos: ganó 1-0 como visitante y 2-0 en La Plata, con lo que consiguió el bicampeonato continental.

La tercera conquista consecutiva llegó en 1970, cuando tuvo como adversario a Peñarol. Estudiantes ganó 1-0 en condición de local, con un tanto de Néstor Togneri, y empató sin goles en Montevideo. De esa manera, alcanzó una histórica triple corona.

Sin embargo, en 1971 se terminó la racha de títulos. Otra vez frente a Nacional, el equipo platense ganó 1-0 en la ida, perdió por el mismo resultado en la revancha y cayó 2-0 en el partido desempate disputado en Lima.

La última consagración, en 2009

Tuvieron que pasar 38 años para que Estudiantes volviera a disputar una final de Libertadores. En 2009, con Alejandro Sabella como entrenador y Juan Sebastián Verón como capitán, enfrentó a Cruzeiro. Después del empate 0-0 en La Plata, consiguió una victoria histórica por 2-1 en Belo Horizonte, con goles de Gastón Fernández y Mauro Boselli.

Ahora, 17 años después, el Pincha tendrá la posibilidad de volver a festejar. Frente a Palmeiras, el mismo rival al que venció en su primera final, buscará conquistar su quinta Copa Libertadores y mantener su extraordinario historial en las definiciones continentales.