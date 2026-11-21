Argentinos Juniors e Independiente se enfrentarán por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026, en un cruce que promete mucha intensidad y que tendrá a dos equipos con realidades diferentes. El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre a las 17 horas en La Paternal, donde el Bicho buscará aprovechar la localía para avanzar de ronda y el Rojo intentará dar el golpe como visitante. La serie será a partido único y el ganador conseguirá la clasificación a los cuartos de final del campeonato.

Cómo llega Argentinos Juniors

El conjunto dirigido por Nicolás Diez llega a esta instancia después de completar una buena fase regular. Argentinos terminó segundo en la Zona B, con 31 puntos, y se consolidó como uno de los equipos más competitivos del campeonato.

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El Bicho consiguió buenos resultados durante el torneo y mostró una identidad de juego que le permitió mantenerse en los primeros puestos de su grupo. Sin embargo, cerró la etapa inicial con una derrota frente a Huracán por 2-0, un resultado que buscará dejar atrás en el comienzo de los playoffs.

Ahora tendrá la ventaja de jugar en su estadio, ante su público y con la posibilidad de continuar su camino hacia el título. En caso de avanzar, enfrentará al ganador del cruce entre Vélez y Belgrano.

Cómo llega Independiente

El panorama del Rojo es diferente. El equipo conducido por Jadson Viera consiguió la clasificación en la última fecha, después de una victoria agónica por 2-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Libertadores de América.

Independiente viene de ganarle a Riestra.

Mateo Pérez Curci abrió el marcador, Alexander Díaz consiguió la igualdad para la visita y Felipe Tempone apareció sobre el final para darle el triunfo al conjunto de Avellaneda y asegurar su lugar entre los clasificados.

Independiente atravesó un campeonato irregular, con cambios de entrenador, modificaciones en el plantel y resultados que no siempre acompañaron. Sin embargo, la victoria ante Riestra renovó las expectativas del grupo de cara a la etapa decisiva.

En la previa del encuentro, Viera reconoció la ilusión que existe dentro del plantel, aunque también advirtió sobre la dificultad del rival. "El plantel está muy ilusionado, pero vamos a enfrentar a un rival muy duro", expresó el entrenador. Además, el técnico hizo referencia al contexto institucional que atraviesa el club por la cercanía de las elecciones presidenciales.

Un cruce decisivo en La Paternal

Argentinos buscará hacer valer su mejor campaña, mientras que Independiente intentará prolongar su participación en el torneo y recuperar protagonismo. El sábado 21 de noviembre, desde las 17, los dos equipos se jugarán mucho más que una clasificación: estará en juego la posibilidad de seguir soñando con el título del Torneo Clausura 2026.