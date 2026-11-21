Argentinos Juniors e Independiente se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, desde las 17, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, donde el Bicho intentará aprovechar la localía para avanzar de ronda, mientras que el Rojo buscará dar el golpe y meterse entre los ocho mejores del campeonato.

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El partido será a eliminación directa y, en caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos. Si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

Por dónde ver Argentinos Juniors vs Independiente

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Argentinos Juniors e Independiente será transmitido por TNT Sports.

La duda de Independiente: ¿doble nueve o Chimy Ávila como referencia?

El Rojo, conducido por Jadson Viera, finalizó séptimo en la Zona A, con 23 unidades, y consiguió su clasificación a los playoffs luego de vencer 2-1 a Deportivo Riestra en la última fecha. Ese triunfo le permitió llegar con otro ánimo a un partido determinante para sus aspiraciones.

Independiente busca seguir con vida.

La principal incógnita del entrenador pasa por el esquema ofensivo. Una de las alternativas que analiza es apostar por un doble nueve, con Tempone y Chimy Ávila como referencias de ataque, para intentar lastimar al Bicho con dos delanteros.

La otra posibilidad es utilizar solamente al Chimy Ávila como centrodelantero y ubicar a Imanol Machuca como extremo, dentro de un esquema 4-2-3-1. Esta variante le daría mayor amplitud y movilidad al ataque, con un futbolista por afuera para acompañar al delantero. La decisión de Viera será una de las cuestiones a resolver en la previa de un encuentro en el que Independiente necesitará personalidad para imponerse como visitante.

Cómo llega Argentinos Juniors

El equipo de Nicolás Diez terminó segundo en la Zona B, con 31 puntos, y consiguió la ventaja de jugar en su estadio esta primera instancia de los playoffs. Sin embargo, el Bicho no llega de la mejor manera desde lo futbolístico: en su última presentación cayó por 2-0 frente a Huracán, justamente en La Paternal, y buscará recuperarse ante su gente.

Para este compromiso, el entrenador tendrá algunas novedades en la conformación del equipo. Francisco Álvarez estará nuevamente disponible después de cumplir una fecha de suspensión, mientras que Brayan Cortés regresó tras su participación con la selección chilena. En contrapartida, Franco Paredes no podrá jugar por suspensión y otros futbolistas serán evaluados por distintas molestias físicas.