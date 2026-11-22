La selección argentina sub-17 de fútbol masculino afrontará su segundo compromiso en el Mundial de Qatar 2026 frente a Mozambique, el domingo 22 de noviembre a las 12.30 (hora de Argentina), en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, Doha. El cruce corresponde a la segunda fecha del Grupo C, zona que comparten con Australia y Dinamarca, y en la que la Albiceleste busca recuperarse tras tropezar en el debut.

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El certamen, que reúne a 48 selecciones divididas en doce grupos de cuatro equipos y se disputa hasta el 13 de diciembre, clasifica a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final. Para el conjunto dirigido por Diego Placente, el duelo ante Mozambique adquiere un peso clave en la pelea por seguir en carrera y superar la eliminación en dieciseisavos sufrida en la edición 2025 ante México.

¿Dónde ver el partido y otros encuentros del Mundial Sub-17?

El encuentro entre Argentina y Mozambique se podrá ver en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y la TV Pública, mientras que las alternativas de streaming incluyen DGO, Flow y Telecentro Play según el cableoperador contratado. Asimismo, la transmisión internacional y del torneo se ofrece por DAZN a través de FIFA+.

En esas mismas señales, particularmente en DSports y su plataforma DGO, así como en la cobertura de FIFA+ vía DAZN, también se pueden seguir otros partidos del Mundial Sub-17 a lo largo de la competencia, además de los resúmenes y el minuto a minuto en portales deportivos.

Selección de Argentina Sub-17. (Crédito de foto: Noticias Argentinas)

El desempeño de Argentina en Qatar 2026

El camino de la Albiceleste en Qatar comenzó con un traspié el jueves 19 de noviembre, cuando cayó 2-0 ante Australia en el estreno del grupo. En ese encuentro, el equipo resistió sin goles durante el primer tiempo pero cedió en el complemento tras un gol en contra de Álvaro Güich a los 59 minutos y un tanto de Akol Akon a los 70, en una tarde complicada que además dejó la expulsión de Benjamín Vallejo en el cierre.

El golpe contrasta con la ilusión generada tras la clasificación en el sudamericano de la categoría y el título obtenido en la Vertex Cup, donde Argentina goleó 3-0 a China. Frente a Mozambique, que debutó con un contundente triunfo 4-0 sobre Dinamarca, el seleccionado nacional buscará ajustar su funcionamiento, administrar la baja de Vallejo y sumar sus primeros puntos para enderezar la fase de grupos.