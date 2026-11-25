La Selección Argentina Sub 17 afrontará un partido decisivo en el Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente se medirá ante Dinamarca por la tercera y última fecha de la fase de grupos, con el objetivo de conseguir la clasificación a los playoffs y continuar en carrera por el título. El encuentro será clave para las aspiraciones del conjunto albiceleste, que buscará cerrar esta primera etapa de la competencia con un resultado positivo.

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El partido se disputará el miércoles 25 de noviembre, desde las 12.30 (hora argentina), en la cancha número 7 del complejo Aspire Zone, en Qatar. Los dos seleccionados integran el Grupo C, que también tiene a Australia y Mozambique. En simultáneo, australianos y africanos se enfrentarán por la otra plaza de la zona.

Dónde ver Argentina vs. Dinamarca por el Mundial Sub 17

El encuentro de la tercera fecha podrá seguirse en directo por televisión y a través de distintas plataformas de streaming. La transmisión estará disponible en las siguientes señales:

TV: DSports, TyC Sports y TV Pública.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Streaming de TyC Sports: TyC Sports Play.

¿Cómo llega Argentina al partido contra Dinamarca?

El seleccionado nacional llega a la última jornada con tres puntos y la necesidad de conseguir un buen resultado para asegurar su continuidad en el certamen. En el debut, los dirigidos por Placente cayeron 2-0 frente a Australia, en un estreno que dejó algunas cuestiones por corregir.

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. En la segunda presentación, Argentina consiguió una victoria por 2-1 ante Mozambique y se recuperó de la derrota inicial. De esta manera, quedó segundo en la tabla de posiciones del Grupo C, por detrás de Australia y por encima de Mozambique y Dinamarca.

Argentina viene de vencer a Mozambique.

La Albiceleste depende de sí misma para avanzar. Una victoria le garantizará la clasificación, mientras que un empate también le permitirá acceder a la siguiente instancia. En cambio, una derrota complicaría sus posibilidades y la obligaría a mirar lo que suceda en el otro encuentro de la zona. El objetivo de Placente será encontrar regularidad en el funcionamiento colectivo y aprovechar el talento individual de sus futbolistas para conseguir el pasaje a los playoffs.

¿Cómo se juega el Mundial Sub 17 de Qatar 2026?

La Copa del Mundo cuenta con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

A partir de esa instancia comenzará la eliminación directa, con partidos únicos hasta llegar a la final, prevista para el 13 de diciembre. El certamen se desarrolla en Qatar y representa una nueva oportunidad para que Argentina consiga su primer título mundial en la categoría. La mejor actuación histórica del seleccionado juvenil fue el tercer puesto, conseguido en las ediciones de 1991, 1995 y 2003.