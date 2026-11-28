Vélez e Independiente protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El "Fortín" buscará aprovechar la localía para meterse entre los cuatro mejores del campeonato, mientras que el "Rojo" intentará prolongar su buen momento y dar otro golpe como visitante. El partido está previsto para este sábado 28 de noviembre, a las 20, en el estadio José Amalfitani de Liniers. Será un encuentro eliminatorio a partido único: el ganador avanzará a las semifinales y, si hay empate durante los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario. De persistir la igualdad, la clasificación se resolverá mediante los penales.

Por dónde ver Vélez vs Independiente

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Vélez e Independiente será transmitido únicamente por el Pack Premium (ESPN Premium o TNT Sports).

Cómo llega Vélez al cruce

El Fortín consiguió su clasificación a los cuartos de final después de eliminar a Belgrano en una definición dramática. El equipo de Liniers empató 2-2 durante los 90 minutos y el tiempo suplementario, pero se impuso por 3-1 en la tanda de penales para meterse entre los ocho mejores del Clausura.

{{{htmlAmp}}}

En la fase regular, Vélez terminó tercero en la Zona A, con 28 puntos, y por esa ubicación consiguió la ventaja de jugar como local las instancias eliminatorias. Ahora buscará aprovechar el respaldo de su público para avanzar a las semifinales y seguir en carrera por el título.

Cómo llega Independiente y las dos bajas importantes

Independiente llega con el ánimo renovado después de conseguir una importante victoria por 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal. El equipo de Jadson Viera dio vuelta un partido complicado y se clasificó gracias a una gran actuación de Maximiliano Meza, autor de los dos goles del Rojo.

Indepediente busca dar un paso más en el torneo.

Sin embargo, la alegría por la clasificación quedó acompañada por dos malas noticias desde lo físico. Santiago Arias y Ezequiel Chimy Ávila no estarán disponibles para visitar a Vélez, debido a las lesiones musculares que sufrieron ante Argentinos. El delantero padeció una lesión en el sóleo, mientras que el lateral colombiano sufrió un problema muscular en el isquiotibial. De esta manera, Viera deberá buscar alternativas para reemplazarlos en un partido determinante.

En el caso de Ávila, Felipe Tempone aparece como una alternativa para continuar en el centro del ataque, después de haber ocupado su lugar en La Paternal. Para cubrir el lateral derecho, Leonardo Godoy es una de las principales opciones.

El Rojo intentará sostener el rendimiento que mostró ante Argentinos y repetir sus buenos resultados fuera de Avellaneda. Del otro lado estará un Vélez que se hizo fuerte en su estadio y que buscará imponer su condición de local. La clasificación a semifinales está en juego y ambos equipos saben que no tienen margen de error.