Rosario Central y Barracas Central se enfrentarán por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, en un partido que definirá a uno de los cuatro semifinalistas del campeonato del fútbol argentino. El Canalla buscará aprovechar su localía y el respaldo de su gente para continuar en carrera por el título, mientras que el Guapo intentará dar otro golpe y meterse entre los mejores equipos del certamen. El encuentro se disputará este domingo a las 17 horas, en el Gigante de Arroyito.

Por dónde ver Rosario Central vs Barracas Central

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Rosario Central y Barracas Central será transmitido por ESPN Premium.

Cómo llega Rosario Central

El Canalla atraviesa un gran presente futbolístico y se presenta como uno de los candidatos al título. Durante la fase regular terminó primero en la Zona B, con 34 puntos en 16 partidos, producto de una campaña muy sólida que le permitió conseguir la ventaja de definir como local las instancias eliminatorias.

Rosario Central viene de eliminar a Gimnasia de Mendoza.

En los octavos de final, el equipo rosarino ratificó su buen momento con una contundente victoria por 3-1 frente a Gimnasia de Mendoza. Jaminton Campaz y Enzo Copetti marcaron durante los primeros minutos, mientras que un gol en contra de Carrera amplió la diferencia. De esta manera, el conjunto dirigido por Ariel Holan extendió una racha de seis triunfos consecutivos y llega con mucha confianza al compromiso. Además, contará con el respaldo de su público en el Gigante de Arroyito, un factor que buscará aprovechar para seguir avanzando en el campeonato.

Cómo llega Barracas Central

El Guapo, por su parte, tuvo una buena fase regular y terminó quinto en la Zona B, con 26 unidades. Si bien quedó ocho puntos por debajo de Rosario Central, consiguió meterse entre los mejores equipos del grupo y continúa con la ilusión de alcanzar las semifinales.

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En los octavos de final dio un paso importante al eliminar a Defensa y Justicia. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa se impuso por 1-0 gracias a un gol de Norberto Briasco, quien convirtió de cabeza durante el primer tiempo. Barracas mostró capacidad para defender la ventaja y resistir los ataques de su rival. Ahora tendrá un desafío todavía mayor: visitar a uno de los equipos más fuertes del torneo y conseguir una victoria que le permita seguir haciendo historia.

El antecedente inmediato entre ambos favorece al Canalla, que durante la fase regular se impuso por 1-0 en el estadio de Barracas. El Guapo buscará cambiar esa historia en una instancia decisiva, en la que no tendrá margen de error.