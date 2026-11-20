El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol entra en su etapa decisiva con los octavos de final, una instancia a partido único en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. El telón se abre el viernes 20 de noviembre a las 20:00 con Vélez ante Belgrano. El sábado 21 juegan Defensa y Justicia frente a Barracas Central (15:00) y Argentinos Juniors contra Independiente (17:00). El domingo 22 se concentra la mayor actividad con Rosario Central ante Gimnasia de Mendoza (16:00), River frente a Lanús (19:00) e Instituto contra Huracán (22:00). El lunes 23 chocan Gimnasia de La Plata y Newell's (17:00), y el miércoles 25 cierran Boca e Independiente Rivadavia (21:00). En caso de empate en los noventa minutos, habrá tiempo suplementario y luego penales rumbo a la final del 12 de diciembre en La Plata.

¿Dónde ver los octavos de final del Clausura 2026?

La vía legal y oficial para seguir cada cruce es contratar el Pack Fútbol a través de los cableoperadores y plataformas habilitadas en Argentina, como Flow, Telecentro Play o DGO. Ese abono habilita las señales TNT Sports y ESPN Premium, encargadas de transmitir los partidos en vivo, tanto en televisión como en streaming. Optar por los canales oficiales garantiza calidad de imagen, estabilidad en la transmisión y el respaldo económico que sostiene la industria audiovisual y a los propios clubes del fútbol argentino.

Boca venció a Defensa y Justicia en el Torneo Clausura 2026. (Crédito de foto: Liga AFA)

Ver los partidos en Fútbol Libre, Xuper TV o Roja Directa

Recurrir a sitios como Fútbol Libre, Xuper TV o Roja Directa para ver el Clausura es ilegal porque estas plataformas retransmiten señales protegidas por derechos de autor sin autorización de los titulares ni de la organización del torneo.

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Esa práctica vulnera la propiedad intelectual y perjudica el financiamiento de la competencia y de las instituciones deportivas. Además, este tipo de portales piratas suelen operar mediante dominios cambiantes que quedan bloqueados por orden judicial o medidas antipiratería en medio de los encuentros.

Además del marco legal, entrar en estas páginas expone a los usuarios a riesgos digitales frecuentes, como ventanas emergentes invasivas, enlaces engañosos, publicidad fraudulenta y malware que comprometen dispositivos y datos personales. Por eso, para disfrutar sin cortes ni peligros de una definición del torneo, que otorga cupo directo a la Libertadores 2027, lo recomendable es evitar esas alternativas clandestinas y acudir únicamente al Pack Fútbol.