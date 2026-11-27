Deportivo Morón y Colón de Santa Fe protagonizarán un partido decisivo por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026. Los dos equipos buscarán meterse entre los cuatro mejores de la competencia y mantener viva la ilusión de conseguir el segundo ascenso a la Liga Profesional. Después de un primer encuentro sin goles, la serie quedó abierta y tendrá su definición en el Oeste del Gran Buenos Aires.

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La revancha entre Deportivo Morón y Colón se jugará este viernes 27 de noviembre, desde las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano. El encuentro será determinante porque el Sabalero está obligado a ganar para avanzar, mientras que el Gallito cuenta con ventaja deportiva y se clasificará si vuelve a empatar, incluso si la igualdad se mantiene en el resultado global.

Cómo llegan Deportivo Morón y Colón a la revancha

El primer partido de la serie se disputó el sábado 21 de noviembre en el estadio Brigadier López de Santa Fe y terminó 0-0. Colón tuvo la iniciativa y buscó conseguir una ventaja ante su público, pero no logró convertir. Deportivo Morón, por su parte, consiguió un resultado importante como visitante y ahora tendrá la oportunidad de definir la clasificación en su cancha.

Colón visita el nuevo Francisco Urbano.

El Sabalero llegó a los cuartos de final después de eliminar a Ferrocarril Midland por 1-0, con un gol de Federico Rasmussen. El equipo de Iván Delfino había terminado quinto en la Zona A, con 60 puntos, y necesitó superar la primera instancia eliminatoria para continuar en carrera.

Morón, en tanto, había conseguido el pase a esta instancia luego de empatar 1-1 frente a Colegiales. El conjunto dirigido por Walter Otta terminó tercero en la Zona A, con 61 unidades, y aprovechó su mejor ubicación en la tabla para avanzar gracias a la ventaja deportiva.

Además, el Gallito tiene antecedentes favorables en los enfrentamientos de esta temporada: ganó los dos partidos de la fase regular, por 2-0 en el Oeste y 2-1 en Santa Fe.

El probable equipo de Colón ante Deportivo Morón

Iván Delfino recibió una buena noticia en la previa de la revancha: tendrá a todo el plantel disponible, sin lesionados ni suspendidos. Federico Lértora y Darío Sarmiento arrastran algunas molestias físicas, aunque están en condiciones de ser considerados.

Una de las principales novedades es la recuperación de Franco García, quien podría regresar a la titularidad en lugar de Sarmiento. El entrenador también cuenta nuevamente con Emanuel Beltrán y Matías Budiño.

De esta manera, una posible formación de Colón sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora, Agustín Toledo, Julián Marcioni y Franco García; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

El Sabalero afrontará una verdadera final: necesita ganar en el Nuevo Francisco Urbano para seguir soñando con el regreso a Primera División.