Gimnasia y Esgrima La Plata enfrenta a Boca Juniors en Torneo Clausura. (Crédito de fotos: Gimnasia La Plata y Rodrigo Valle/Reuters )

Boca Juniors recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, en un cruce decisivo que se jugará el domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas.

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Tras superar 2-0 a Independiente Rivadavia, el Xeneize consiguió el pase a esta instancia y la Liga Profesional modificó el cronograma original, que había fijado el inicio a las 22. El adelanto del horario busca evitar que el encuentro termine cerca de la medianoche en vísperas de un lunes laboral, darles mayor alivio a los hinchas y otorgarle algo más de margen al plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena antes de afrontar la final de la Copa Argentina frente a Platense, programada para el miércoles 2 de diciembre en Santiago del Estero.

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Gimansia y Esgrima La Plata celebran un gol contra Newell's. (Crédito de foto: Gimnasia y Esgrima La Plata)

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