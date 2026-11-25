Julián Álvarez volvió a convertir un golazo en la victoria parcial del Atlético de Madrid frente al Viking de Noruega por la quinta fecha de la fase regular de la Champions League. El delantero de la Selección Argentina anotó, con suspenso, tras una gran ejecución de tiro libre; el tanto fue convalidado gracias a la tecnología, ya que la pelota pasó por pocos centímetros la línea del arco rival.

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Con esta, la 'Araña' llegó a su tercera conquista en la temporada, la segunda en el certamen europeo de clubes. El 'Colchonero', por su parte, busca una victoria en condición de local para cambiar el rumbo de su flojo arranque en el torneo.

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