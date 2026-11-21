El Club General Lamadrid reclama los terrenos que cedió en 1963 para ampliar su estructura y contener a más chicos.

Es 1963 y un telegrama del Servicio Penitenciario intima al Club General Lamadrid a desalojar una parte de su predio, sobre la calle Bermúdez, para instalar caballerizas. Sesenta y tres años después, con la Cárcel de Devoto vacía tras la visita del papa León XIV y el traslado de los 69 internos a otro penal, el club de Villa Devoto busca recuperar esa tierra y ampliar su contención social.

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La Cárcel de Devoto ya no tiene presos. Tras el paso del Sumo Pontícife, los últimos 69 carcelarios fueron trasladados al nuevo penal de Marcos Paz y el Complejo Penitenciario Federal cerró sus puertas después de 99 años. Ahora espera la demolición. El destino del predio ya tiene un primer boceto. Dos tercios se convertirán en espacios verdes de uso público y el tercio restante se destinará a viviendas. Todo depende, todavía, de la aprobación de la Legislatura porteña.

Enfrente, alguien mira la escena con especial atención. El Club Atlético General Lamadrid convive con el penal desde hace 76 años y ahora ve la oportunidad que esperó durante seis décadas: lograr la "restitución" de la parcela ubicada detrás de su estadio, donde hoy funcionan los talleres del Servicio Penitenciario. "La idea nace ahora más firme porque se va la cárcel. Ya se llevaron a todos los reclusos, ya está vacía. Entonces entendemos que es el momento oportuno para empezar a reclamar la restitución de esa parte", explica Flavio Fernández, presidente del club, en diálogo con El Destape. Según adelantaron a este medio desde el Gobierno de la Ciudad el predio es del Gobierno Nacional y para definir qué se va a hacer con ese lugar en el futuro el tema tiene que seguir con los pasos legislativos correspondientes.

Un basural, una canchita y un buffet: así nació Lamadrid

La historia del reclamo empieza antes que el propio club. Las tierras pertenecían al Servicio Penitenciario desde la inauguración de la cárcel, en 1927, pero estuvieron abandonadas durante más de dos décadas, entre escombros y roedores.

Una de las tantas actividades sociales en Lamadrid, en los años 70. (Foto: archivo Club Lamadrid).

En 1949, un grupo de jóvenes y vecinos de Villa Devoto decidió cambiar ese paisaje. Limpiaron la manzana delimitada por Pedro Lozano, Bermúdez, Tinogasta y el Pasaje Desaguadero con plata de sus bolsillos, contrataron máquinas para aplanar la tierra y levantaron una canchita de fútbol y un buffet. El 11 de mayo de 1950, con un permiso precario de ocupación, nació el club.

1963: el telegrama que le achicó la cancha al club

Trece años después, cuando la zona ya no era un basural y el club había crecido, llegó el golpe. Las autoridades penitenciarias enviaron un telegrama que intimaba a Lamadrid a desalojar una fracción del predio: el sector con salida a la calle Bermúdez, donde el penal quería instalar caballerizas.

Según explicó el secretario general de la institución , el club conserva la documentación que respalda el reclamo. Fernández reconstruye cómo terminó aquella pulseada: se llegó a un acuerdo por el cual la cárcel le dio al club un permiso sobre un lado del terreno —"pared de por medio"— y se quedó con un sector más chico, el mismo de los talleres que hoy reclaman.

La cancha de Lamadrid, un club que nació y creció a base del amor del barrio.

Desde entonces, cada comisión directiva volvió a plantear la devolución. Ninguna avanzó. "Como estaba activa la cárcel, nunca se pudo hacer nada. Ahora que se va, me parece que es el momento para que de una vez por todas se restituya ese espacio para el club", sostiene el presidente.

En los últimos tres años, cuando el traslado dejó de ser una promesa electoral para convertirse en un hecho concreto, la dirigencia inició gestiones con referentes de distintos espacios políticos para consultar la viabilidad de recuperar las tierras fundacionales.

1200 chicos y una medianera: por qué Lamadrid necesita crecer

El reclamo no es solo histórico. Es, sobre todo, una cuestión de espacio. Lamadrid atraviesa —según su presidente— "un momento muy lindo socialmente hablando": hoy contiene a cerca de 1200 chicas y chicos del barrio. Muchos de ellos deben entrenar en otros lugares que el club alquila porque las instalaciones no alcanzan. "Derribar esa medianera nos permitirá ampliar nuestras instalaciones para seguir creciendo. Nos falta espacio, y eso nos está impidiendo generar nuevas actividades y captar más chicas y chicos del barrio", resume Fernández.

El proyecto inmobiliario que ocupará parte del predio de la cárcel traerá, además, nuevos vecinos. "Tenemos que tener un club preparado para brindarle algo a toda esa gente, y no solo deporte. Los clubes hoy cumplen un rol importantísimo en la sociedad que nos toca vivir", agrega.

Natatorio, tenis y un jardín maternal: el proyecto

El plan para el terreno ya tiene forma. En la esquina de Pedro Lozano y Bermúdez, Lamadrid proyecta un natatorio, canchas de tenis y un jardín materno infantil, pensado también como un aporte para quienes se muden enfrente.

Fernández lo define sin vueltas: "Sería un hecho histórico. Que se restituyan esos terrenos como formaban parte en 1950, en su fundación, imaginate que nos pondría a todos recontentos".

Flavio Fernández, presidente de Lamadrid. (Foto: La Nación).

En el mapa del fútbol argentino, Lamadrid es conocido por su recorrido en el ascenso: está afiliado a la AFA desde 1955 y militó en la Primera D, la C y la B Metropolitana. Pero puertas adentro el club insiste en que su identidad va mucho más allá de la pelota. Durante la pandemia, la institución se abrió al barrio con más de 10 ollas populares y repartió más de 10.000 viandas de comida, además de alimentos no perecederos y ropa de abrigo. Hoy otorga becas deportivas a numerosos jóvenes de bajos recursos que no pueden pagar la cuota.

"Lamadrid no es solo fútbol, no es solo deporte tampoco. Es un espacio de contención en el barrio. Es uno de los roles que tienen que cumplir los clubes dentro de los barrios", remarca Fernández.

Trámites y jurisdicciones: quién decide el futuro del predio

Con el penal desalojado, el club espera dos cosas: la demolición del edificio y la presentación del proyecto en la Legislatura. "Estamos esperando ver cuáles son los límites del proyecto. Por lo que nos contaron, la manzana donde está nuestro club y estos talleres quedan afuera de la construcción. De acuerdo a lo que se presente, haremos una presentación formal", detalla el presidente.

Desde Lamadrid aseguran que el tema está en la agenda de Jorge Macri. Si bien todavía no hubo una reunión directa, el jefe de Gobierno expresó públicamente en varias oportunidades su simpatía por la idea de que el área de los talleres vuelva a manos del club. El camino, sin embargo, está lleno de incógnitas. En el club no saben aún ante qué organismo deben presentar el pedido oficial ni si la entidad figura en el convenio marco que se elevará próximamente. El control pasó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y en la AABE, por su parte, indicaron que el asunto no figura en su agenda porque no existe un expediente formal.

El "Loco" Oriente, el preso que se hizo hincha desde su celda

La relación entre el club y la cárcel no fue solo de conflicto. Durante décadas, Lamadrid también funcionó como un puente para quienes recuperaban la libertad. Y ninguna historia lo resume mejor que la de Mario Oriente.

Es fines de los años 60 y Oriente cumple su segunda condena en Devoto —la primera había sido por contrabando y adulteración de bebidas; la segunda, por agredir a un comisario—. La ventana de su celda da directo al campo de juego. Desde ese mirador improvisado se enamora de los partidos, los carnavales y la vida social del club. Entra al penal hincha de Boca y sale convertido en un fervoroso seguidor del "Carcelero", el apodo con el que se identifica a la gente de Lamadrid. Ya en libertad, se instaló en el barrio, se hizo socio, trabajó en el buffet, integró la Comisión Directiva y hasta compuso el himno oficial. "Cuando salió en libertad, se acercó al club y pidió permiso con mucho respeto para conocerlo por dentro. Desde ese día nunca más se fue", relata Fernández. Oriente murió en 1980, a los 55 años, despedido por toda la comunidad.

Hoy, mientras la Cárcel de Devoto se prepara para desaparecer, Lamadrid se dispone a despedir a su vecino histórico y a recibir a los que vendrán. Con una bandera que repite en cada charla: recuperar su tierra para seguir abriéndole las puertas a todo el barrio.