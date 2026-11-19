La Selección Argentina Sub 17 recibió un sorpresivo golpe en su presentación en el Mundial de la categoría que comenzó este jueves y que se está disputando en Qatar: por la primera fecha del Grupo C, la 'Albiceleste' cayó por 2 a 0 contra Australia. Los goles del combinado oceánico fueron de Álvaro Güich en contra y del talentoso Akol Akon; sobre el final, Benjamín Vallejo vio la tarjeta roja por una fuerte infracción.
El equipo dirigido técnicamente por Diego Placente no logró incomodar al rival a lo largo del partido, más allá de alguna ocasión aislada en los primeros minutos del encuentro o algún remate de media distancia que se chocó con la buena respuesta del arquero Charlie Wilson-Papps. En el complemento, el tanto en propia puerta del defensor de Rosario Central terminó de desacomodar a Argentina, que desde entonces perdió toda claridad para generar peligro en el área de Australia.
Video: los goles de la derrota de Argentina ante Australia en su presentación en el Mundial Sub 17
El fixture que le queda a Argentina en el Mundial Sub 17
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Domingo 22 de noviembre, 12:30 horas de Argentina: Argentina vs. Mozambique.
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Miércoles 25 de noviembre, 12:30: Argentina vs. Dinamarca.
Para avanzar a los 16avos de final, la Selección deberá terminar entre los dos primeros del grupo o quedar entre los ocho mejores terceros de las 12 zonas.
La lista de convocados de la Selección Argentina Sub 17
- Arqueros: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán), Kevin Báez (Aldosivi).
- Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River Plate), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús).
- Volantes: Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River Plate), Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres), Mateo Sánchez (Boca Juniors).
- Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobías Goytía (River Plate), Juan Cruz Policella (Vélez Sarsfield).
MÁS INFO
Los grupos del Mundial Sub 17
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Grupo A: Qatar, Panamá, Egipto y Grecia.
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Grupo B: Corea del Sur, Uganda, Nueva Caledonia y Ecuador.
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Grupo C: Argentina, Australia, Mozambique y Dinamarca.
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Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudita y Uruguay.
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Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán.
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Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba y Tayikistán.
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Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam.
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Grupo H: España, China, Fiji y Marruecos.
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Grupo I: Brasil, Irlanda, Tanzania y Costa Rica.
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Grupo J: República Dominicana, Montenegro, Chile y Argelia.
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Grupo K: México, Rumania, Camerún y Venezuela.
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Grupo L: Japón, Colombia, Serbia y Honduras.