Argentina empató contra Dinamarca y clasificó a los 16vos de final del Mundial Sub 17: resumen del partido y goles.

La Selección Argentina igualó por 3 a 3 en un partidazo ante Dinamarca en el duelo correspondiente a la última fecha del Grupo C del Mundial Sub 17. Con este resultado, el combinado que dirige técnicamente Diego Placente se clasificó a los 16vos de final en la segunda posición de su zona, por debajo del líder Australia.

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A pesar de comenzar dos goles por debajo en el marcador después de una primera mitad marcada por las polémicas arbitrales, la 'Albiceleste' logró reponerse en el complemento y dar vuelta momentáneamente el resultado gracias a los tantos de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz. Si bien quedó con los mismos puntos que Mozambique, el combinado nacional se ganó el segundo puesto gracias al criterio olímpico.

Video: los goles de la Selección Argentina Sub 17 en el empate ante Dinamarca

El resumen del empate entre Argentina y Dinamarca por la última fecha del Grupo C

A pesar de que Argentina contó con algunas ocasiones para abrir el marcador, Dinamarca golpeó primero: después de un muy polémico penal sancionado por el árbitro uzbeko, de floja actuación, Noah Madsen puso el 1 a 0 a los 37 minutos. En tiempo de descuento y tras una mala salida del fondo del equipo de Placente, Ekene Chukwuani desvió un remate y amplió la ventaja justo antes del cierre de la primera mitad.

El complemento encontró a la 'Albiceleste' mucho más activa debido a la urgencia de dar vuelta el resultado; a los 57', Baroni descontó con un poco de fortuna en su disparo, y menos de cinco minutos después Policella, la joven estrella de Vélez, realizó una gran maniobra individual para poner el empate 2 a 2.

A los 22 del segundo tiempo, Alcaraz terminó de concretar la remontada: el atacante de Argentinos Juniors recibió una gran asistencia de Sánchez, se perfiló cerca del borde del área y soltó un violento remate para decretar el 3 a 2.

Sin embargo, el combinado europeo volvió a reaccionar poco después de que falten 15 minutos para el final del encuentro. Tras una gran acción colectiva, Omran Khatar venció a Reigia con un buen tiro cruzado para igualar nuevamente las acciones.

Argentina luchó hasta el final para volver a ponerse en ventaja, pero no logró concretar el gol agónico y terminó en tablas contra el conjunto europeo. Con este resultado, quedó como segundo en su grupo por encima de Mozambique (gracias al criterio olímpico) y disputará la fase eliminatoria. Tendrá que esperar por el próximo rival, de acuerdo a cómo terminen los duelos que faltan disputarse.

La tabla de posiciones del Grupo de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17