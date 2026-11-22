La Selección Argentina de Diego Placente se presentó por segunda vez en Doha en el Mundial de Qatar Sub 17 frente a Mozambique, por el Grupo C que completan Australia y Dinamarca. Después de la derrota por 2-0 contra el combinado oceánico en el debut, ahora la "Albiceleste" ganó por 2-1. La buena noticia de la jornada se dio en la previa también, cuando los otros dos integrantes de la zona empataron 0-0.

{{{htmlAmp}}}

En el inicio del partido, Argentina salió con todo a llevarse por delante al rival tras el sinsabor en el estreno y apareció Matheo Machuca para marcar el gol del 1-0 a los cinco minutos. El mediocampista central de Independiente capturó un rebote en la medialuna, la acomodó para la zurda y sacó un remate cruzado que se clavó abajo, sobre el palo izquierdo del arquero.

Más tarde, el elenco africano intentó reaccionar, aunque mayormente apostó al contraataque post pérdida de la "Albiceleste". Sin embargo, a los 31, Simón Escobar aprovechó una buena combinación con Juan Cruz Policella, a lo Vélez, por la izquierda para anotar el 2-0 con un disparo al primer palo. En la última acción de la mitad inicial, Mateo Mendizábal se equivocó en la salida, quiso salir jugando, dio un mal pase hacia atrás y Mozambique descontó con el grito de Alirio Cuna Junio.

Ya en el complemento, la Selección Argentina falló varios goles como para liquidar el encuentro y los africanos se animaron a ir por el empate. No obstante, los comandados por Placente soportaron los embates del adversario y se llevaron un triunfo determinante para sus aspiraciones de clasificar a los 16avos de final. Ahora, es muy probable que con un empate versus Dinamarca le alcance para avanzar, ya que pasarán los dos primeros de cada Grupo y también los ocho mejores terceros.

La Selección Argentina jugó la segunda fecha del Mundial Sub 17 frente a Mozambique (foto: AFA).

Videos: los goles de Argentina vs. Mozambique en el Mundial Sub 17

El 1-0 de Machuca:

El 2-0 de Escobar:

El 2-1 de Cuna Junio:

La tabla de posiciones del Grupo de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17

Australia 4 puntos y +2 de diferencia de gol. Argentina 3 puntos y -1 (arriba de Mozambique por el desempate olímpico). Mozambique 3 puntos y +3. Dinamarca 1 punto y -4.

Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17: se define el Grupo

La "Albiceleste" chocará con Dinamarca el miércoles 25 de noviembre desde las 12.30, en tanto que Mozambique y Australia se medirán a la misma hora. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TyC Sports y DSports, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play.

El formato de disputa del Mundial Sub 17

La Copa del Mundo se desarrolla entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. Luego de la fase de grupos, comenzará la etapa de eliminación directa, que tendrá como primera instancia los 16avos de final. Si empatan dos equipos en la zona inicial, se aplicará el criterio de desempate olímpico: avanzará el que haya ganado el cotejo entre sí.

De persistir la igualdad, entonces se tendrá en cuenta la diferencia de gol y luego los goles a favor. Los criterios finales serán el Fair Play (Juego Limpio, menor cantidad de tarjetas) y último directamente un sorteo de la FIFA.

Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros conseguirán el pasaje a dicha instancia. A partir de allí, los equipos deberán ganar sus respectivos cruces para continuar en carrera por el trofeo camino a la gran final.