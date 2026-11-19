Santa Lucía tiene menos habitantes que muchas localidades del conurbano bonaerense. Ocupa una isla volcánica de 616 kilómetros cuadrados en el mar caribe y su selección juega de local en un estadio de cricket. En casi 40 años como miembro de CONCACAF nunca había jugado un torneo relevante a nivel continental. Eso cambió en esta fecha FIFA. Ese país de 180 mil personas tiene un lugar en la Copa Oro, el máximo torneo de la confederación. Se clasificó por primera vez a este torneo y lo hará como uno de los países más chicos en disputarla y, además, se dio el lujo en el mismo partido de ascender a la división A en la Nations League. En el plantel, además, hay un jugador que recuerada al "Hijo del viento".

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El logro llegó con un 2 a 0 ante Barbados que se jugó en la isla de Guadalupe. El partido funcionaba en la práctica como una final. Barbados llegaba como líder y le alcanzaba con ganar para jugar también su primera Copa Oro, mientras que Santa Lucía estaba obligada a imponerse. Shevon Byron abrió el marcador a los 20 minutos y Mervin St Romain, un delantero de 20 años que había entrado cinco minutos antes, lo liquidó a los 87.

Los Piton Boyz se convirtieron así en el sexto clasificado a la Copa Oro 2027, junto con Arabia Saudita, Panamá, Guyana, Cuba y Canadá. Lo interesante, sin embargo, es que detrás del resultado hay un país donde el fútbol nunca fue el deporte principal, pero aún con pocos recursos y ese limitante, la Federación encontró la llave para formar una selección construida con hijos y nietos de la diáspora en Inglaterra y un plantel con historias que difícilmente se repitan en otro lugar.

Santa Lucía y el fútbol: una historia a la sombra del cricket

Según la estimación de Naciones Unidas, Santa Lucía tiene unos 180.500 habitantes, y solo uno de cada cinco vive en las regiones urbanas de la isla. El país forma parte de la región de la Antillas Menores, ubicada entre Martinica y San Vicente, cuya imagen más reconocible son los Pitons: dos agujas volcánicas que emergen directamente del mar cerca de Soufrière, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004. Aparecen en el triángulo de la bandera, en la cerveza nacional y, desde luego, en el apodo de la selección.

Su historia explica buena parte de su identidad. Entre 1660 y 1814, Francia y Gran Bretaña se disputaron la isla y la soberanía cambió de manos 14 veces, lo que le valió el sobrenombre de "la Helena de las Indias Occidentales". El Tratado de París de 1814 la dejó definitivamente bajo dominio británico, pero la herencia francesa sobrevivió. El idioma oficial es el inglés, aunque la mayoría de la población habla kwéyòl, un criollo de base francesa, y muchos pueblos conservan nombres como Vieux Fort, Gros Islet o Anse La Raye. La independencia llegó el 22 de febrero de 1979. Ese mismo año, Sir Arthur Lewis ganó el Nobel de Economía y se convirtió en el primer hombre afrodescendiente en obtener un Nobel que no fuera el de la Paz. En 1992, Derek Walcott, autor de Omeros, una relectura caribeña de Homero, recibió el de Literatura. Los dos nacieron un 23 de enero, con quince años de diferencia, y con ellos Santa Lucía suele figurar como el país con más premios Nobel por habitante.

En el deporte, la jerarquía es clara: el cricket manda y es rey. Aún así, las limitaciones propias de un pequeño país insular se hacen sentir en ese deporte. Santa Lucía no tiene una selección de cricket propiamente dicha ya que juega agrupada bajo "las Indias Occidentales" junto a otros países del caribe. Recién en 2004, casi sesenta años después de su ingreso (incluso antes de su independencia), tuvo un jugador convocado a la selección, el héroe nacional Daren Sammy, quien llevó como capitán a las Indias Occidentales a ganar dos títulos mundiales y hoy es, además, el entrenador.

Tan importante para la historia del país es Daren Sammy, que el estadio donde juega la selección de fútbol de Santa Lucía lleva su nombre. El detalle, no menor, es que es el estadio nacional de cricket del país. Es decir que el fútbol en el país no solo estaba relegado en popularidad, sino que en infraestructura sigue, incluso hoy, casi en terreno virgen. El otro gran hito deportivo del país, como nota al pie, se dio en los Juegos Olímpicos de Paris en 2024, cuando Julien Alfred ganó el oro en los 100 metros y la plata en los 200, las primeras medallas olímpicas en la historia de la isla.

Volviendo al fútbol, Santa Lucía se afilió a la CONCACAF en 1986 y a la FIFA en 1988, y en casi cuatro décadas nunca había jugado una Copa Oro ni un Mundial. Su historial incluye dolorosas derrotas como el 8 a 0 ante San Vicente y las Granadinas en 2006 y el 14 a 0 que Jamaica le propinó a la selección femenina en 2014. Su fútbol local, amateur en esencia, dejó de tener un campeonato nacional de clubes en 2023, aunque desde ese entonces ahora hay un campeonato interdistrital que opera como una "primera división de hecho", donde incluso juega un combinado sub-19 de la selección nacional.

Paradójicamente, mientras el fútbol local entraba en una etapa de cierto declive, al mismo tiempo la selección comenzó a dar un salto. En 2023 llegó a la Pre-clasificación de la Copa Oro y cayó 3 a 1 ante Martinica. En la Nations League 2024/25 terminó en el segundo lugar en su grupo de la Liga B, detrás de Curazao. Y en las Eliminatorias al Mundial 2026 quedó en un decoroso tercer lugar en un grupo que compartió con Haití y con Curazao, que luego terminaron clasificando al máximo certamen.

Cómo Santa Lucía llegó a la Copa Oro: de Stern John a Rajesh Latchoo

El proceso que desembocó en la clasificación empezó en mayo de 2022, con la llegada de Stern John. El máximo goleador histórico de Trinidad y Tobago, mundialista en Alemania 2006 y con pasado en Nottingham Forest, Birmingham y Crystal Palace, asumió con la intención declarada de darle "respeto y estabilidad" a la selección. Su balance fue de 12 victorias y 3 empates en 25 partidos.

La clave de su gestión fue replicar el modelo que antes habían usado Trinidad y Tobago y Jamaica: buscar jugadores de la diáspora, sobre todo en el fútbol inglés. No se trató de naturalizaciones en el sentido clásico, ya que ningún futbolista sin vínculos con la isla recibió la ciudadanía para jugar. Los convocados son hijos o nietos de santalucenses nacidos en Inglaterra. El caso más visible es el de Reeco Hackett-Fairchild, delantero del Lincoln City de la League One inglesa, nacido en Redbridge y elegible por su abuela. En 2021 manifestó públicamente su deseo de vestir la camiseta de la isla y en 2023 debutó con gol. A él se sumaron el capitán Terell Thomas, Arkell Jude-Boyd, Cheye Alexander y Janoi Donacien, entre otros. La gran figura, o el jugador de mayor jerarquía si se quiere, es Chris Forino. Defensor central en el Bolton, que juega en la Championship inglesa, nacido en Londres pero nacionalizado por raíces familiares.

La otra mitad del plantel la componen jugadores nacidos en la isla que compiten en el exterior, principalmente en otras ligas caribeñas. El arquero Vino Barclett y varios defensores juegan en la liga de Jamaica, en clubes como Montego Bay y Cavalier, mientras que Kurt Frederick, el futbolista con más partidos en la historia de la selección, lo hace en Antigua junto a otros compañeros. La prensa caribeña destacó que Stern John construyó una cultura de grupo y abrió espacio a los jóvenes. Aun así, una mala racha precipitó su renuncia en julio de 2026, y en agosto asumió en Granada. Curiosamente, dejó las bases pero por unos meses no pudo disfrutar de este éxito.

El reemplazo llegó con el reloj encima. Rajesh Latchoo, también trinitense, de 42 años, fue presentado pocos días antes del debut en la Nations League, previsto para el 25 de septiembre. Su recorrido es particular: a los 27 ya dirigía al Joe Public de la liga profesional de Trinidad, entre 2017 y 2022 condujo a la selección de Dominica y después fue Jefe de Formación de Entrenadores de la federación de su país. En Santa Lucía armó un cuerpo técnico dividido por líneas, con Leston Paul en el mediocampo, Julius James en la defensa y la pelota parada, Jefferson George con los arqueros y Earl Jean, máximo goleador histórico de la selección con 20 goles, como entrenador de delanteros.

El arranque fue el peor posible. El 25 de septiembre, en Gros Islet, Barbados ganó 2 a 0. Desde entonces, los Piton Boyz ganaron todos los partidos que les quedaban, incluido un 5 a 2 a Bermuda en casa con tres goles de Kegan Caull en el primer tiempo. Antes de la ventana decisiva de noviembre, Latchoo sumó seis jugadores nuevos a la lista y repitió el mismo once titular ante Bermuda, vencida 2 a 1 con un doblete de Byron, y ante Barbados. En menos de dos meses, el equipo pasó de perder en casa con su rival directo a vencerlo en la final del grupo.

Las historias detrás de la selección de Santa Lucía

Un equipo así no podía no contar con historias interesantes entre sus jugadores. Ningún jugador resume mejor la singularidad de este plantel que Caniggia Ginola Elva. Su padre, Titus Elva, fue delantero de la selección, y su tío Olivier, defensor. La pasión futbolera de la familia quedó registrada en los documentos de identidad: a él le pusieron Caniggia por Claudio Pol Caniggia y Ginola por David Ginola, y sus hermanos se llaman Saviola y Riquelme.

Nacido en Vieux Fort en 1996 y criado en Calgary, Elva fue probado a los 17 años por el Arsenal y el VfB Stuttgart, jugó en la cuarta división alemana con Würzburger Kickers e Ingolstadt y llegó a vestir la camiseta de la Sub 23 de Canadá. Finalmente eligió la selección de su isla natal y debutó en octubre de 2023 con un gol a Guadalupe. Hoy juega en el Cavalry FC de la Canadian Premier League, es el encargado de los penales y para octubre de 2026 ya sumaba 8 goles en 17 partidos internacionales.

El caso del capitán es otra rareza. Terell Thomas nació en Rainham en 1995, se formó en las inferiores del Arsenal, firmó su primer contrato profesional con Charlton y recorrió el fútbol inglés en Wigan, AFC Wimbledon, Crewe, Reading y Carlisle. Lleva la cinta desde los Preliminares de la Copa Oro 2023. En 2026 pasó al Slough Town, del semiprofesionalismo inglés. El capitán que llevó a Santa Lucía a su primera Copa Oro juega hoy lejos de las ligas profesionales.

En el otro extremo está Donavan Phillip, el futbolista con mayor proyección. Nacido en Castries en 2005, empezó a jugar a los cuatro años como defensor y arquero antes de que lo pasaran a delantero, y se enganchó con el fútbol en un país de cricket mirando a su padre, que jugaba profesionalmente en Jamaica. Su madre representó a Santa Lucía en fútbol, cricket y rugby. Se formó en Kiski Prep, un colegio internado de Pennsylvania donde ganó dos títulos nacionales, pasó por la universidad de Oakland y explotó en NC State, donde fue elegido Jugador Ofensivo del Año de la conferencia ACC. Colorado Rapids lo eligió recién en el puesto 62 del draft de la MLS de 2025 y le firmó contrato en enero de 2026. Debutó con la selección en marzo y en la campaña marcó de cabeza ante Guadalupe.

La clasificación, de todos modos, la definió la generación más joven. Shevon Byron, del Mount Pleasant, cumplió 18 años en abril, viene de jugar las eliminatorias del Mundial Sub 17 y festeja sus goles con saltos mortales. Terminó la Nations League con cuatro goles, los mismos que Kegan Caull, de 22 años. Latchoo, que habla de roles claros, exigencia diaria y un proyecto a cuatro años con el Mundial 2030 como horizonte, encontró en ellos el punto de partida.

En una isla donde el estadio de la selección lleva el nombre de un capitán de cricket y la gran figura deportiva es una velocista, el fútbol consiguió por fin un hito propio. Lo logró un plantel que mezcla nietos de santalucenses en Inglaterra, chicos de la liga local y un goleador bautizado en honor a Claudio Caniggia. Ahora comienza el juego en serio, y la proyección que tendrá que hacer Santa Lucía para dar el siguiente pase como otras selecciones del caribe lo están haciendo, lleva tiempo y planificación. De momento, las bases parecen estar sentadas.