Rosario Central recibe a Barracas por un lugar en las semis del Torneo Clausura: cómo ver en vivo

Rosario Central y Barracas Central se medirán este domingo por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 en el Gigante de Arroyito. El 'Canalla', que viene de eliminar a Gimnasia de Mendoza, intentará hacer valer su condición de local para meterse entre los mejores cuatro del certamen y mantenerse en carrera por el título; del otro lado estará el 'Guapo', que buscará dar el batacazo y ganarse un lugar en las semifinales.

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El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega como uno de los grandes protagonistas del campeonato: terminó la fase regular en lo más alto de su zona, con 34 puntos, y ganó nueve de sus últimos diez compromisos. Además, viene de imponerse por 3 a 1 ante el cuadro cuyano en los octavos de final. Con Ángel Di María nuevamente recuperado, los rosarinos buscarán ratificar su buen presente y conseguir una nueva victoria ante su gente.

Con Di María titular, Rosario Central recibe a Barracas por un lugar en las semis del Torneo Clausura 2026.

El conjunto rojiblanco, por su parte, afrontará un desafío exigente después de haber dejado en el camino a Defensa y Justicia. El equipo de Damián Ayude consiguió un triunfo por la mínima en Florencio Varela gracias al gol de Norberto Briasco y se clasificó entre los ocho mejores del torneo. Tras finalizar quinto en su grupo y asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana 2027, ahora intentará dar otro paso importante y meterse en las semis del Clausura.

Por dónde ver Rosario Central vs Barracas Central

El encuentro comenzará a las 17:00 horas, tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro y será televisado en vivo por ESPN Premium.

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Rosario Central y Barracas Central será transmitido por ESPN Premium.

Las formaciones de Rosario Central y Barracas Central

Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Alan Rodríguez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Esteban Rolon, Iván Tapia; Rodrigo Bogarin, Enzo Taborda; Norberto Briasco, Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.

Cómo llegan Rosario Central y Barracas al duelo por los cuartos del Torneo Clausura

El 'Canalla' atraviesa un gran presente futbolístico y se presenta como uno de los candidatos al título. Durante la fase regular terminó primero en la Zona B, con 34 puntos en 16 partidos, producto de una campaña muy sólida que le permitió conseguir la ventaja de definir como local las instancias eliminatorias.

El 'Guapo', por su parte, tuvo una buena fase regular y terminó quinto en la Zona B, con 26 unidades. Si bien quedó ocho puntos por debajo de Rosario Central, consiguió meterse entre los mejores equipos del grupo y continúa con la ilusión de alcanzar las semifinales.

El antecedente inmediato entre ambos favorece al 'Canalla': durante la fase regular se impuso por 1 a 0 en el Estadio Claudio 'Chiqui' Tapia. El 'Guapo' buscará cambiar esa historia en una instancia decisiva, en la que no tendrá margen de error.