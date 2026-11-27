Mientras se prepara para afrontar su partido contra Instituto de Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, River Plate continúa trabajando en la planificación del próximo año en lo que respecta a la reorganización de su estructura deportiva. La dirigencia, que aún no definió quién será el próximo entrenador del plantel profesional, tiene un nombre en carpeta para ocupar un cargo importante dentro del categorías formativas: en las últimas horas, Fernando Batista apareció como candidato para hacerse cargo de la Coordinación del Fútbol Infanto-Juvenil.

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La vacante quedó disponible tras la salida de Gabriel Rodríguez, quien estuvo durante varios años al frente de las divisiones inferiores. En los últimos tiempos, el 'Millonario' llevó adelante distintas modificaciones en su organigrama, con Pablo Longoria como una de las figuras involucradas en ese proceso. Además, recientemente se incorporó Reinaldo 'Mostaza' Merlo, quien comenzó a desempeñar una nueva función vinculada al fútbol juvenil; en ese contexto, Batista es uno de los candidatos que tiene en carpeta la dirigencia.

La experiencia de Batista en categorías formativas

El 'Bocha' cuenta con una extensa experiencia en el fútbol formativo: se inició como entrenador en 2005 en la coordinación de las Divisiones Inferiores de Argentinos Juniors, club en el que también se había formado como futbolista. Permaneció en esa función hasta 2016, antes de comenzar su recorrido como director técnico. Posteriormente, se incorporó al cuerpo técnico de Claudio Úbeda en la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de la categoría de 2017 y, tras un breve paso por la Selección Sub 18 de Armenia, a fines de 2018 asumió como entrenador del combinado juvenil argentino.

Al frente de la Sub 20 dirigió 36 encuentros con un registro de 23 victorias, tres empates y 10 derrotas. Durante ese período trabajó con futbolistas como Julián Álvarez, Thiago Almada y Facundo Medina, y entre sus principales resultados consiguió el subcampeonato del Sudamericano 2019, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima de ese mismo año y el título del Preolímpico 2020. Su ciclo también incluyó la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, torneo en el que Argentina quedó eliminada en la fase de grupos.

En noviembre de 2021 dejó su cargo en la 'Albiceleste' y se incorporó al proyecto de José Néstor Pékerman en Venezuela. Allí integró el cuerpo técnico y también estuvo al frente de la Sub 21; en marzo de 2023, tras la salida de Pékerman, asumió como entrenador del seleccionado mayor.

Con la 'Vinotinto' llegó hasta los cuartos de final de la Copa América 2024, aunque no consiguió la clasificación al Mundial 2026. Su ciclo terminó con 10 triunfos, nueve empates y 10 derrotas. Posteriormente, el 28 de febrero de 2026 fue anunciado como entrenador de Costa Rica, pero su etapa duró apenas unos meses: fue despedido el 28 de septiembre, después de cinco derrotas y un empate en sus seis partidos al frente del seleccionado.

La trayectoria de Fernando Batista como director técnico

Selección Armenia Sub-18 y Sub-19 (2018).

Selección Argentina Sub-20, Selección Argentina Sub-23 y Selección Argentina Olímpica (2018-2021).

Selección Venezuela Sub-23 (2021/2023).

Selección de Venezuela (2023-2025).

Selección de Costa Rica (2026).

Gabriel Rodríguez se va de River: su historia y cracks que descubrió

El comienzo de su trabajo en Núñez se dio a los 21 años cuando entrenó juveniles de la mano del histórico Adolfo Pedernera, quien lo descubrió dirigendo en el baby de la Sociedad de Fomento Lourdes. La leyenda del club que integró "La Máquina" le enseñó la manera de captar y formar futbolistas desde chicos, lo cual sin dudas llevó a cabo con el correr del tiempo.

En octubre, Gabriel Rodríguez dejó su cargo de coordinador de Inferiores de River.

Desde Marcelo Gallardo hasta Franco Mastantuono, Rodríguez vio crecer a diferentes cracks y también consagrarse con el "Manto Sagrado", en el que también se dio el lujo de trabajar con Amadeo Carrizo. También aparecen nombres como el de Pablo Aimar, Javier Saviola, Andrés D'Alessandro, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Exequiel Palacios entre los más importantes que vio desde sus inicios.

Sin embargo, también atravesó momentos difíciles en el club. Son 43 años ininterrumpidos de cumplir con su labor de los cuales 27 fueron en el "Millonario", dos en Independiente donde descubrió a Alan Velasco y otros 14 en San Lorenzo. Todo ello lo llevó al cansancio y a "la necesidad de descansar", tal como confirmó a principios de octubre a El Destape. "Me voy a las 6 de la mañana y vuelvo a las 19 a casa. Tengo a cargo 300 chicos entre juveniles e infantiles", contó en aquel momento. A su vez, destacó que no se iría por conflicto con la diferencia ya que no tuvieron problemas como sí los vivió con Alfredo Davice y Daniel Passarella, quienes lo echaron, pero regresó con Rodolfo D'Onofrio y por pedido del "Muñeco" volvió a su función habitual.