El enojo de los hinchas de Vélez por las suplencias de Juan Cruz Policella y Simón Escobar en el debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17.

La sorpresiva derrota por 2 a 0 de la Selección Argentina ante Australia en la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub 17 dejó una postal que causó enojo en los hinchas de un equipo del fútbol argentino. El entrenador Diego Placente no puso entre los titulares a Juan Cruz Policella y a Simón Escobar (quien tenía que cumplir una fecha de suspensión que adeudaba del Sudamericano), ambos futbolistas importantes en la rotación de Vélez Sarsfield, que este viernes comienza su participación en los playoffs del Torneo Clausura 2026.

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La ausencia de ambos jugadores es sensible para el plantel que dirige técnicamente Guillermo Barros Schelotto, sobre todo porque ninguno estará disponible para las instancias definitorias del certamen local. El descontento se produjo, además, porque el DT de la 'Albiceleste' decidió que Policella no integre el once titular; el talentoso atacante recién ingresó a falta de media hora para el final del partido en lugar de su compañero Facundo Salinas, quien también juega en las inferiores del 'Fortín'.

Las reacciones no tardaron en llegar: en redes sociales, varios fanáticos del club de Liniers expresaron su enojo ante esta situación, a pesar de que Escobar no estaba habilitado para jugar. "Policella (TITULAR en Vélez) es suplente. Simón Escobar que debe cumplir una fecha también se lo llevaron" e "Inexplicable que la CD no haya gestionado esta situación con anterioridad. Son demasiadas las bajas para mañana" fueron algunos de los mensajes que circularon en X.

Quiénes son Policella y Escobar, las joyas de Vélez que están disputando el Mundial Sub 17

Policella, o "El pibe de las rabonas" como se lo conoció desde chico en el equipo de Liniers, tuvo la oportunidad de jugar para el seleccionado trasandino después de ser parte de citaciones en Inferiores ya que por su abuela paterna tiene la doble nacionalidad. Si bien representó a la "Roja" en la Sub 15 y Sub 16, se decidió por Argentina y ahora tendrá la inmejorable chance de brillar en la Copa del Mundo juvenil de la mano de Placente. De hecho, ya viene de hacer un muy buen Sudamericano en abril de este año logrando la clasificación al torneo que se desarrollará en Qatar.

Su debut en Primera División con Vélez tuvo lugar el pasado 17 de agosto ante Defensa y Justicia para marcar su primer gol pocas semanas después. El 20 de septiembre, en su quinta aparición en la máxima categoría, pasó a ser el segundo jugador más joven en convertir con la camiseta del "Fortín" superando a Gianluca Prestianni y quedando detrás en el historial de Maximiliano Romero.

Por su parte, Escobar se desempeña principalmente como lateral izquierdo, aunque también puede jugar unos metros más adelante por ese sector, como enganche e incluso como volante por derecha. Su versatilidad es una de sus principales características y le permite ofrecer distintas alternativas dentro del campo de juego.

Su historia en el 'Fortín' comenzó cuando tenía apenas siete años. Desde entonces, recorrió todas las categorías inferiores del club y logró consolidarse como uno de los proyectos más interesantes de la institución. Para 2025, ya había tenido participación con la camiseta argentina en el Mundial Sub 17 y en el Torneo de L'Alcúdia, donde incluso llegó a ser capitán del seleccionado nacional.

En el ámbito local también empezó a dar sus primeros pasos: en la última fecha del Torneo Apertura 2026, Guillermo Barros Schelotto le dio la oportunidad de debutar como titular en Primera División frente a Newell's, en el estadio José Amalfitani. En aquella ocasión, Escobar disputó los 90 minutos y el duelo finalizó con empate 1 a 1.

Escobar, quien cumplió su fecha de suspensión pendiente contra Australia, es uno de los futbolistas que Vélez no tendrá para afrontar los playoffs.

Cuándo juega Vélez por los playoffs del Torneo Clausura 2026

Vélez jugará los octavos de final del Torneo Clausura este viernes 20 de noviembre a las 20 horas frente a Belgrano de Córdoba en el estadio José Amalfitani. El 'Fortín', que terminó tercero en la Zona A, tendrá la ventaja de la localía en un cruce a partido único y, en caso de avanzar, se enfrentará en los cuartos de final al ganador del duelo entre Argentinos Juniors e Independiente.