Sebastián "Pollo" Vignolo volvió a conducir ESPN F90 en la televisión, después de haber regresado desde Barranquilla hacia Buenos Aires tras la consagración de Boca Juniors como campeón de la Copa Sudamericana 2026. El líder del programa tuvo otro fuerte cruce en vivo con Diego "Chavo" Fucks, uno de los panelistas del ciclo que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 por el canal perteneciente a la cadena Disney.

{{{htmlAmp}}}

El eje de la acalorada discusión entre los dos periodistas deportivos mencionados fue, como no podía ser de otra manera, la coronación del equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en Colombia. Fucks hizo referencia a un debate que había tenido con uno de sus compañeros cuando Vignolo no estaba al aire porque se encontraba en el extranjero, lo cual enfureció al propio presentador, quien no pudo ocultar su bronca en ese momento.

El Pollo Vignolo volvió a Argentina y se peleó con el Chavo Fucks por Boca campeón.

El intenso debate entre el Pollo Vignolo y el Chavo Fucks por Boca campeón: "No entiendo"

Todo comenzó cuando el panelista le respondió a su colega Damián Manusovich, quien le consultó si el "Xeneize" lo había "entretenido" o no en la final: "No. Boca me gusta, Boca me enseña, Boca me emocionó el otro día por la gente y todo lo que pasó. Disfruto mucho del fútbol porque es un hecho cultural. Entretenerme me entretienen la series... Después te recomiendo alguna de Disney+". "Pero este Boca es una locura, no entiendo. ¿De qué están discutiendo? ¿Qué tiene que ver la serie con el partido que ganó Boca?", cruzó al instante Vignolo a Fucks.

"Porque acá estábamos discutiendo el otro día...", quiso explicarle el "Chavo", por lo que el relator lo interrumpió y estalló: "¡Pero me están trayendo una discusión del otro día, muchachos! Yo llego hoy de Barranquilla, no vi todo, no sé de lo que hablan". "No tengo idea de lo que pasó el otro día, hablemos de lo que pasó el sábado", insistió "Seba". "Justamente estoy hablando de lo que pasó el sábado", le retrucó el panelista.

"Pero vos me decís que alguien dijo algo, no sé... No tengo ni idea", se fastidió Vignolo. "Porque se habla de entretenimiento, el fútbol es mucho más que eso", se defendió Fucks. "Le contesta no sé a quién", disparó el relator. "¡A Manusa le estoy contestando!", respondió el panelista. "¡Pero bueno, no rompan los huevos con lo que pasó el otro día! Boca salió campeón, jugó un partidazo, armó un gran equipo, tiene unas inferiores bárbaras... Bueno, dejá lo que hablaron el otro día. ¿Viste cuando llegás a un lado y no sabés de lo que están discutiendo?", cerró el "Pollo".