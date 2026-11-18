La Selección Argentina despidió el 2026, con varias perlitas incluidas, en la goleada a Costa Rica por 7-0 en el amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Al margen del partido que se pudo ver por la televisión, los goles y todo lo que dejó el encuentro dentro de la cancha, también sucedieron cosas fuera de la misma que vale la pena ser destacadas.

La chicana de Dibu Martínez a Maxi López en pleno partido de la Selección Argentina vs. Costa Rica

Apenas Nicolás Paz marcó el golazo para el 3-0 a los 38 minutos del primer tiempo, el arquero se dio vuelta y se burló del exdelantero de River Plate, quien estaba a unos pocos metros trabajando en el campo de juego junto con la periodista Sofía Martínez para Telefe. "Vos no la metías esa...", le dijo entre risas Martínez. "Sí, olvidate", contraatacó el ex Barcelona. "Ya es la segunda vez que Dibu me pulentea, siempre después de un golazo. Alguna metía che, por favor", se defendió el ex Milan.

Dejaron pasar a hinchas gratis para que se poblara el Kempes

Un video del canal El Doce de Córdoba se viralizó porque mostró a muchos fanáticos del Seleccionado ingresando sin pagar el ticket en el entretiempo, para que las tribunas del estadio no estuvieran tan raleadas como estuvieron en la mitad inicial. El retiro de Lionel Messi, la situación económica del país y los elevados precios de los boletos son las principales razones.

La pregunta de la IA a Lionel Scaloni

También se volvió viral en X cuando un periodista "escrachó" a otro cuando le pidió a la Inteligencia Artificial que le generara una consulta al entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro. "Dame una pregunta para Scaloni luego de ganar 7-0", se leyó en la pantalla del teléfono celular.

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La IA le respondió al instante: "Lionel, después de una victoria tan contundente como este 7-0, ¿qué conclusiones podés sacar sobre el recambio generacional de la Selección? ¿Sentís que está apareciendo una nueva identidad futbolística, menos dependiente de las individualidades y más basada en el funcionamiento colectivo?".

La emotiva despedida a Walter Samuel

La Selección Argentina le dio el último abrazo al ahora exayudante de campo de Scaloni, que se fue del cuerpo técnico después de ocho años para lanzar su carrera como entrenador principal. Por el momento, según el propio DT, no habrá un reemplazo para el "Cabezón".

La emotiva despedida de la Selección Argentina a Walter Samuel.

La pequeña fanática de Enzo Fernández que lloró cuando lo vio

La niña, que no quiso dar su nombre pero se identificó como Archivo Enzo, se emocionó mucho cuando el mediocampista pasó cerca suyo en uno de los pasillos del Kempes. El ex River se detuvo en el camino y le dijo: "¿Cómo estás, todo bien? Muchas gracias por seguirme, por dedicarme siempre mensajes, momentos. La verdad que se siente mucho el cariño, así que agradecerte".

"Es increíble, siempre que venimos al país, el amor de la gente... Para nosotros, y más para mí, es muy importante. Así que lo disfruto mucho y soy un agradecido a Dios por estos momentos siempre", cerró el volante de Manchester City.

Helenita, la hija de Euge Quevedo que se emocionó

La vocalista cordobesa cantó el himno nacional en la previa al partido y, luego, se volvió viral el video de su pequeña hija Helena llorando mientras estaba "formada" delante de Agustín Giay, quien la consolaba. Consultada al respecto por TyC Sports, la artista contestó: "Estaba muy emocionada mi bebé... Gracias (a Giay) por consolarla porque ella es muy chiquita. Estaba muy contenta, muy eufórica, pero imagino que estar ahí en ese lugar, en la cancha con los jugadores, es realmente una locura. Y ella, con tan corta edad, era obvio que se iba a emocionar. Estaba emocionada por estar ahí con los jugadores, creo que todos nos emocionaríamos".