Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán la Copa Sudamericana 2026 este sábado 21 de noviembre en Barranquilla, pero la final no solamente tendrá consecuencias deportivas para los dos protagonistas. Una eventual consagración del Xeneize también podría repercutir en la clasificación de los equipos argentinos a la Copa Libertadores 2027 y beneficiar indirectamente a River Plate.

Cómo puede River ser beneficiado por Boca si gana la Copa Sudamericana

La explicación está en el sistema de distribución de los cupos de la Conmebol y la Liga Profesional. Boca ya se aseguró el primer puesto de la Tabla Anual 2026 y, por lo tanto, tiene garantizada su participación en la próxima Libertadores. Si además gana la Sudamericana, obtendrá una plaza internacional por esa conquista, pero no necesitará utilizar dos lugares diferentes.

La Copa Sudamericana.

De esta manera, el cupo que Boca consiguió mediante la Tabla Anual se liberará y pasará al siguiente equipo mejor ubicado que todavía no tenga asegurada su clasificación. Además, la consagración internacional le otorgará a Argentina una plaza adicional para la Libertadores. El "Xeneize" terminó primero, seguido por Rosario Central y Argentinos Juniors. River, por su parte, quedó séptimo y actualmente ocupa un lugar de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Las posibilidades que pueden beneficiar a River

El escenario que se abre si Boca levanta la Sudamericana debe analizarse junto con los demás torneos que todavía entregan boletos para la Libertadores. Estas son las principales alternativas: