Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán la Copa Sudamericana 2026 este sábado 21 de noviembre en Barranquilla, pero la final no solamente tendrá consecuencias deportivas para los dos protagonistas. Una eventual consagración del Xeneize también podría repercutir en la clasificación de los equipos argentinos a la Copa Libertadores 2027 y beneficiar indirectamente a River Plate.
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Cómo puede River ser beneficiado por Boca si gana la Copa Sudamericana
La explicación está en el sistema de distribución de los cupos de la Conmebol y la Liga Profesional. Boca ya se aseguró el primer puesto de la Tabla Anual 2026 y, por lo tanto, tiene garantizada su participación en la próxima Libertadores. Si además gana la Sudamericana, obtendrá una plaza internacional por esa conquista, pero no necesitará utilizar dos lugares diferentes.
De esta manera, el cupo que Boca consiguió mediante la Tabla Anual se liberará y pasará al siguiente equipo mejor ubicado que todavía no tenga asegurada su clasificación. Además, la consagración internacional le otorgará a Argentina una plaza adicional para la Libertadores. El "Xeneize" terminó primero, seguido por Rosario Central y Argentinos Juniors. River, por su parte, quedó séptimo y actualmente ocupa un lugar de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.
Las posibilidades que pueden beneficiar a River
El escenario que se abre si Boca levanta la Sudamericana debe analizarse junto con los demás torneos que todavía entregan boletos para la Libertadores. Estas son las principales alternativas:
- Si Boca gana la Copa Sudamericana: clasificará a la Libertadores 2027 como campeón continental y liberará su lugar obtenido por la Tabla Anual. Ese cupo pasará al siguiente equipo de la clasificación que no tenga asegurada su participación. En principio, beneficiaría a Independiente Rivadavia, que terminó cuarto.
- Si Boca también gana la Copa Argentina: se produciría otro movimiento en el reparto de plazas. Como el Xeneize ya tendría su clasificación asegurada por la Sudamericana, el reglamento contempla que, en determinadas combinaciones de títulos, el subcampeón de la Copa Argentina pueda ingresar a la Libertadores.
- Si el campeón del Torneo Clausura ya está clasificado: su lugar también podría trasladarse al siguiente equipo de la Tabla Anual. Esto permitiría que la clasificación se extienda hacia posiciones inferiores y aumentaría las posibilidades de River.
- Si otros equipos ubicados por encima de River consiguen títulos: también podrían liberar sus lugares de la clasificación anual si ya tienen asegurado el boleto por otra vía. Este escenario es clave para que el Millonario pueda acercarse a la Libertadores.