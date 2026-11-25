La institución alemana respondió a las críticas por el manejo de la salud de la joven figura y reveló cuándo empezaron sus síntomas neurológicos.

Bayern Múnich salió a dar su versión en medio del escándalo por Jamal Musiala. Antes de viajar a Lille para jugar por Champions League, el club publicó un comunicado oficial en el que confirmó una reunión con los agentes del mediocampista y reveló los primeros síntomas neurológicos aparecieron el 22 de abril de 2025. La respuesta llega tras duras críticas por cómo la entidad manejó la salud del jugador.

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El mensaje se difundió este miércoles a través del perfil oficial del club en X, en la previa del traslado del plantel a Francia para el partido de la competición continental. En el texto, el Bayern ratificó que se reunió con el entorno del jugador y subrayó que ambas partes comparten una misma meta: acompañar al futbolista durante su recuperación, luego de varios episodios de salud que sufrió el futbolistas durante partidos oficiales.

"Ayer, martes, el FC Bayern Múnich mantuvo una reunión constructiva con el representante de Jamal Musiala. La salud del jugador es la máxima prioridad para ambas partes. Jamal Musiala recibirá todo el apoyo durante su recuperación", expresó la entidad.

El dato que revelaron desde Bayern Munich por la salud de Musiala: síntomas desde abril de 2025

La parte más reveladora del comunicado fue una precisión elaborada en conjunto con 11WINS, la agencia que representa al jugador. Por primera vez, se informó una fecha concreta sobre el inicio de los controles médicos.

"Jamal Musiala fue examinado por primera vez por síntomas similares a crisis de ausencia el 22 de abril de 2025. Este examen se realizó en consulta con el FC Bayern y su departamento médico, inmediatamente después de que aparecieran los primeros síntomas neurológicos", detallaron.

Con esa aclaración, el club busca responder a los cuestionamientos sobre si actuó a tiempo frente a la afección del mediocampista. Según Eurosport, Musiala fue diagnosticado el último verano con una disfunción neurológica.

La reunión en Säbener Strasse que encendió la polémica

La controversia escaló después de que el diario alemán Bild informara sobre un encuentro clave. Según el medio, los agentes del volante, Christian Schmid y Tobias Altschäffl, de la firma 11WINS, se presentaron el martes en el predio de Säbener Strasse.

Allí mantuvieron una cumbre con la cúpula directiva del Bayern. El comunicado de este miércoles confirmó que esa reunión existió y la calificó como "constructiva".

El encuentro se dio en un clima de fuertes objeciones hacia la institución por su proceder frente a la salud del futbolista. Ciertos sectores llegaron incluso a describir el manejo interno como una forma de "acoso". La palabra cayó como una bomba en Múnich y obligó al club a salir a dar explicaciones públicas.

En medio de la tormenta, distintos integrantes del plantel le expresaron su apoyo al mediocampista. Un gesto que dejó en evidencia que el caso trasciende lo médico y ya impacta en la convivencia interna.

Qué pasará ahora entre el Bayern y Musiala

Para cerrar, la institución y el entorno del jugador dejaron en claro su intención de bajar el tono. Ambas partes se comprometieron a sostener el diálogo puertas adentro y a evitar nuevas polémicas mediáticas mientras avanza la recuperación.

"El FC Bayern y el representante de Jamal Musiala han acordado continuar sus conversaciones con espíritu de colaboración y confidencialidad", concluyó el comunicado. El mensaje apunta a cerrar una semana caliente en el club bávaro. Sin embargo, el caso Musiala seguirá bajo la lupa: cada novedad sobre la salud de una de las grandes figuras del fútbol alemán se mirará con atención en Múnich y en toda Europa.