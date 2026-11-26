En el marco de las causas por administración fraudulenta y desobediencia que pesan en su contra tras su salida de San Lorenzo, Marcelo Moretti se presentó ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y entregó una declaración escrita de 23 páginas. La diligencia se realizó ante el fiscal Maximiliano Vence, del Ministerio Público Fiscal porteño, y marcó el inicio de una etapa clave: la fiscalía contará ahora con un plazo de 90 días para analizar la prueba documental, citar testigos —entre ellos los futbolistas Alexis Cuello y Jhohan Romaña— y definir si corresponde el sobreseimiento o la elevación a juicio oral.

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Durante su descargo, el exdirigente abordó distintos movimientos financieros ocurridos durante su gestión para desestimar acusaciones de manejo irregular de fondos. En sede judicial, Moretti explicó que entregó un Mercedes Benz CLC 230 usado, valuado en U$S 30.000, al delantero llegado desde Almagro. Según su versión, el jugador tenía dificultades para trasladarse a los entrenamientos y acumulaba llegadas tarde. Aunque admitió que la operación no figura en los registros contables del club, sostuvo que está respaldada por un contrato de mutuo firmado por él, el entonces tesorero Pablo García Lago y el propio futbolista.

Se refirió al reclamo del defensor en noviembre de 2025 por tres salarios y una prima adeudados, por un total de U$S 214.000, bajo advertencia de quedar en libertad de acción. Moretti afirmó que puso ese dinero de su bolsillo para evitar perder a un futbolista por el que, según indicó, existía una oferta de transferencia de U$S 5.000.000. Ante la falta de firma del secretario Martín Cigna, señaló que acudió a una escribana para certificar la entrega de los fondos. Detalló además un depósito personal de $20.660.000 para evitar la desvinculación de Rafael Pérez, y defendió el funcionamiento de la caja chica —con movimientos diarios de entre $250.000 y $10.000.000—, destinada a cubrir actividades deportivas, mantenimiento de la Ciudad Deportiva y alimentación de planteles juveniles y profesionales.

Un reclamo de U$S 510.000 y denuncia de “golpe institucional”

Más allá de defender su actuación al frente del club, Moretti solicitó que se le cancele una acreencia que estima en U$S 510.000. Para fundamentar ese monto, enumeró cuatro préstamos de U$S 50.000 otorgados en 2019 —durante la gestión de Matías Lammens— junto con aportes posteriores. Por uno de esos créditos inició un juicio comercial contra San Lorenzo que, sumados los intereses, ascendería a unos U$S 270.000, monto que aseguró que donará a las obras de divisiones inferiores si logra recuperarlo.

Finalmente, el expresidente rechazó las imputaciones vinculadas con los U$S 25.000 registrados en una cámara oculta, los vínculos con integrantes de la barra y los retrasos en la convocatoria a Asamblea. Calificó las imágenes como “un video adulterado, editado y armado para perjudicar mi imagen” y afirmó que intentaron “extorsionarme y hacerme un golpe de estado institucional”.

Contexto judicial

Las tres investigaciones tramitan de manera unificada ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, a cargo del juez subrogante José Beguelín, mientras la institución atraviesa un complejo escenario económico y financiero con su actual conducción.