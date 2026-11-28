Con tensión hasta el último instante en el estadio José Amalfitani, Independiente eliminó a Vélez por penales (3-1) tras igualar 1-1 en el tiempo suplementario y se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Jadson Viera resistió los embates del local, golpeó de entrada en el alargue y resolvió la serie desde los doce pasos.

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El tiempo reglamentario transcurrió sin goles y con pasajes disputados. En el complemento, el Rojo generó aproximaciones peligrosas —incluido un remate de Santiago Montiel que dio en el travesaño y una ocasión clara errada por Nahuel Banegas—, mientras que Tomás Marchiori y la zaga local respondieron para sostener el cero. Del otro lado, Santiago Mele y la defensa visitante despejaron pelotas aéreas y tiros desde media distancia para llevar la definición al tiempo extra.

Apenas arrancó el primer tiempo suplementario, Sebastián Valdez rompió la paridad y adelantó a Independiente. Vélez movió el banco en busca de reacción y encontró el empate a los 13 minutos de esa primera etapa extra mediante un cabezazo de Ronaldo Martínez, asistido por Elías Gómez. El segundo suplementario mantuvo la fricción y los despejes en ambas áreas sin alterar la igualdad.

En la tanda de penales, Independiente mostró mayor eficacia con las conversiones de Maximiliano Meza, Lautaro Millán y Facundo Zabala. Para Vélez anotó Rodrigo Aliendro, mientras que Lisandro Magallán, Thiago Silvero y Tomás Nosei fallaron sus ejecuciones. Con la clasificación asegurada en Liniers, Independiente aguarda en semifinales del Torneo Clausura 2026 por el ganador del cruce entre River Plate e Instituto.