Garnacho volvió a ser noticia en Inglaterra por una polémica decisión que lo aleja de Aston Villa.

Alejandro Garnacho encendió la polémica en Inglaterra con un movimiento en redes que nadie pasó por alto. El extremo argentino borró de Instagram todas sus fotos con la camiseta de Aston Villa y dejó fijada una postal con la medalla de la FA Cup 2024 que ganó con Manchester United. El gesto llega después de quedar fuera de la convocatoria ante Galatasaray por la Champions League y abre una incógnita sobre su futuro.

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El cambio en el perfil del atacante fue simple como contundente. Garnacho eliminó todos los registros fotográficos en los que aparecía con la indumentaria de Aston Villa. En su lugar, ancló en la parte superior un posteo en el que celebra la conquista de la FA Cup 23/24 con Manchester United, el club donde se formó y donde vivió su mejor momento.

El movimiento no es nuevo para el extremo. Ya había tenido un gesto parecido durante su paso por Chelsea, el club dueño de su ficha, antes de llegar cedido a Birmingham.

Por qué Garnacho borró todos sus posteos con Aston Villa

La jugada en redes llegó en el peor momento de Garnacho en Inglaterra. En los últimos dos partidos, incluida la derrota 1-0 de este martes frente a Galatasaray por la Champions League, ni siquiera fue convocado al banco de suplentes.

Lo que más llamó la atención fue la decisión de Unai Emery: el entrenador priorizó la inclusión de dos arqueros entre los relevos y dejó al argentino afuera. Y hay un dato que agrava la situación. Aston Villa presentó 11 suplentes de los 12 permitidos, es decir que había un lugar libre en la lista que no fue para Garnacho.

La respuesta del DT de Aston Villa

Consultado sobre la ausencia del argentino, Unai Emery, el DT de los Villanos, fue categórico: "Hoy, los jugadores que están acá son los que yo creo que son los mejores para estar acá con nosotros".

No fue la primera vez que el técnico se refirió a la falta de minutos del jugador de 22 años. Antes, ya había marcado el camino que le exige: "Tiene que seguir trabajando. Trabajo, trabajo, entrenamiento y más trabajo. Cuando lo haga, tendrá minutos para jugar y para jugar bien. Está progresando, pero hay futbolistas delante suyo ahora mismo".

Los números de Garnacho en Aston Villa

Las estadísticas explican el malestar. Desde su llegada, el ex Manchester United disputó apenas 95 minutos, repartidos en siete apariciones entre todas las competiciones. Además, no sumó ni un minuto en noviembre, un mes en el que pasó directamente a quedar fuera de las convocatorias.

El extremo llegó a Aston Villa en el último mercado de pases, a préstamo desde Chelsea hasta junio de 2027. El acuerdo incluye una cláusula de compra obligatoria de 48 millones de euros, que se activa si Garnacho alcanza un determinado número de partidos en la temporada. Con tan poca participación, ese escenario parece cada vez más lejano.

Garnacho también perdió su lugar en la Selección Argentina

El complicado presente en Inglaterra también tuvo consecuencias en la Selección Argentina. Garnacho formó parte del plantel que ganó la Copa América 2024, cuando todavía jugaba en Manchester United.

Sin embargo, en noviembre de ese año disputó su octavo y último partido con la camiseta celeste y blanca. Desde entonces, no volvió a ser convocado.

Qué puede pasar con su futuro

Con pocos minutos, sin lugar en el banco y un mensaje en redes que muchos leyeron como un guiño a su pasado, el futuro de Alejandro Garnacho vuelve a ser una incógnita.

En Inglaterra ya se especula con un nuevo cambio de aire. Por ahora, lo único seguro es que su vínculo con Aston Villa atraviesa su momento más tenso desde que llegó a Villa Park.