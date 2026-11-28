Estudiantes de La Plata y Palmeiras protagonizarán una final histórica de la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino y el poderoso equipo brasileño se medirán el próximo sábado 28 de noviembre, desde las 17 horas de Argentina, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Allí buscarán quedarse con la gloria eterna en una definición que promete emociones y que tendrá un atractivo especial por los antecedentes entre ambos clubes.

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Dónde más se puede ver la final de la Copa Libertadores 2026

Además, Telefe, DGO y Disney Premium transmiten la final de la Copa Libertadores.

El sueño de Estudiantes de La Plata

El equipo platense tendrá una oportunidad inmejorable para volver a conquistar América y, al mismo tiempo, ponerle un freno al predominio de los equipos brasileños en las últimas ediciones del certamen. Estudiantes irá en busca de su quinta Libertadores, después de sus consagraciones en 1968, 1969, 1970 y 2009.

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Del otro lado estará Palmeiras, uno de los grandes protagonistas del fútbol sudamericano, que intentará sumar su cuarta estrella continental. El conjunto paulista llega con la ambición de reafirmar su poderío internacional y prolongar el dominio de Brasil en la competencia.

La final también tendrá un ingrediente especial: será una reedición del enfrentamiento decisivo de 1968. En aquella oportunidad, Estudiantes derrotó a Palmeiras en un tercer partido disputado precisamente en el estadio Centenario y consiguió el primero de sus tres títulos consecutivos.

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