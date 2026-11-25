El balance de los mercados de pases de Boca Juniors desató una acalorada discusión durante la emisión de F90 por la pantalla de ESPN. El ciclo que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo, los integrantes del programa confrontaron sus miradas sobre las incorporaciones realizadas por Juan Román Riquelme tanto en su etapa como vicepresidente como en su actual rol de presidente de la institución.

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La controversia comenzó cuando uno de los panelistas, el Negro Bulos, defendió el saldo global de las negociaciones encabezadas por la dirigencia xeneize. La postura encontró una rápida resistencia en el resto de los participantes, sobre todo de Leonardo Astrada, ex DT de River y del Chavo Fucks quienes se ubicaron en la vereda opuesta.

Cuestionamientos a las llegadas de Barinaga y Miramón

Durante el cruce, los panelistas pusieron bajo la lupa operaciones puntuales del último tiempo. Uno de los focos estuvo puesto en el arribo de Juan Barinaga desde Belgrano de Córdoba, por quien la institución de la Ribera desembolsó una suma importante de dinero en efectivo.

"¿Qué dijimos? Te pido, apelo a tu honestidad intelectual. Cuando Boca fue y pagó tres millones y medio en efectivo por Barinaga", interpeló uno de los integrantes del programa. Ante la consulta, el panelista defensor de la gestión admitió sus reparos iniciales sobre esa contratación: "Yo no estaba de acuerdo, más vale, pero te estoy diciendo... Barinaga no funcionó y yo estoy de acuerdo con vos".

De inmediato, la discusión se trasladó a la llegada de Ignacio Miramón para cubrir la salida de una pieza clave en el mediocampo. En ese punto, el panelista Daniel le recriminó la falta de rodaje previo del volante: "Se te había ido Equi Fernández, que era el mejor jugador de Boca, y vos traés a un tipo que jugó, Miramón, que juega muy bien, pero que había jugado noventa minutos en un año para reemplazar a tu mejor jugador. Eso es un error". La respuesta no tardó en llegar: "Si Miramón hubiera jugado 20 partidos en Europa donde estaba, no venía a Boca".

La defensa con Merentiel, Blanco y Romero

Frente a las críticas por los desaciertos, el Negro insistió en que el balance general de las gestiones se mantiene en terreno favorable gracias a otros futbolistas que sí rindieron con la camiseta azul y oro. Para respaldar su argumento, enumeró varios nombres propios incorporados durante la actual conducción.

"Me vas a nombrar tres o cuatro o cinco jugadores con los que no dio en la tecla, pero todos los mercados de Riquelme le dan positivo. Son más los que rindieron", afirmó con vehemencia. Acto seguido, planteó una serie de preguntas al resto de la mesa para fundamentar su postura: "¿Pero Merentiel quién lo trajo? ¿A Blanco quién lo trajo? ¿Quién trajo a Chiquito Romero que casi le da la Libertadores a Boca?".

Tensión al aire y pedido de revisión

La afirmación sobre el éxito global de las ventanas de transferencias elevó la temperatura del debate en el estudio. Sus compañeros le reprocharon haber calificado a todos los mercados como positivos y mencionaron otros casos cuestionados, como el de Norberto Briasco.

"No podés decir que todos los mercados fueron buenos", le recriminaron desde el panel. Ante la insistencia de sus colegas, el panelista amenazó con abandonar la discusión si no lo dejaban aclarar sus palabras: "Si no me dejás, yo me voy porque no dije eso. Dije: desde que es vicepresidente y después presidente, en el balance de los mercados, con errores que tuvo, le da positivo. No dije que acertó en todos, que trajo a fenómenos".

El tenso intercambio culminó con un pedido explícito a la producción del programa para revisar la grabación y chequear la frase exacta que había pronunciado segundos antes frente a las cámaras.