Este domingo 29 de noviembre fueron las elecciones presidenciales 2026 en España, que tuvo como principales candidatos al actual Jefe de Estado Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox). A su manera, aunque sin decir explícitamente a quién votaron ya que sólo se trata de especulaciones mediáticas, varios futbolistas de la Selección española campeones en el reciente Mundial hicieron guiños para determinados candidatos a través de las redes sociales o con sus testimonios en diversas entrevistas.

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El equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó en la final a la Selección Argentina por 1-0 en el tiempo extra, con el gol de Ferran Torres, en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). De esa manera, consiguió la segunda estrella de su historia, por lo que se transformó en el único combinado nacional que levantó dos trofeos del máximo certamen en este siglo XXI.

Ahora, si bien muchos de los jugadores de España juegan fuera del país y hasta podrían ni siquiera ir a votar en las elecciones presidenciales 2026, se puede deducir para dónde irían sus hipotéticos sufragios. Quienes lideran los sondeos previos son Sánchez por el Partido Socialista Obrero Español (izquierda), Núñez Feijóo por el Partido Popular (derecha moderada) y Abascal por Vox (Voz en latín, de ultraderecha).

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, los candidatos con más chances en España.

El lateral derecho Marcos Llorente ha criticado públicamente al gobierno de Sánchez y hasta se declaró antivacunas durante la pandemia de coronavirus, por lo que se estima que su voto pudo ser para Vox. Por su parte, el centrodelantero Borja Iglesias ya se posicionó en contra de la ultraderecha, por lo que todo indica que se inclinaría por el PSOE.

A Rodri, capitán del Seleccionado y ganador del Balón de Oro, se lo vincula en su país natal con el PP de Feijóo por haber pronunciado la frase de "viva el Rey", característica de los conservadores a lo largo de la historia. Algo similar ocurre con Mikel Oyarzabal, quien se refirió al gran problema de la vivienda que tienen hoy los jóvenes en el país por su difícil acceso y sus elevados precios. Sin embargo, tampoco sigue a ningún partido político en las redes sociales. Con respecto al exjugador de la Selección de España, Dani Carvajal, en múltiples ocasiones ha mostrado su favoritismo por VOX y lo ha dicho publicamente.

Por último, Lamine Yamal jamás se ha posicionado públicamente, aunque el hecho de ser hijo de inmigrantes y de mostrar la bandera de Palestina en reiteradas ocasiones lo han relacionado indirectamente con el oficialismo del PSOE.

A quién votarían algunos futbolistas de la Selección de España, campeones del mundo, en las elecciones presidenciales 2026

Cabe aclarar que en ningún caso adelantaron públicamente a quién elegirán y solamente se trata de deducciones por sus dichos, manifestaciones o guiños en las redes sociales. En resumen, pasando en limpio, se puede deducir lo siguiente:

Lamine Yamal y Borja Iglesias, al PSOE.

Rodri y Mikel Oyarzabal, al PP.

Marcos Llorente, a Vox.

Cómo es el sistema electoral y de gobierno en España, distinto al de Argentina: así funciona

España posee un sistema parlamentario bicameral denominado Cortes Generales. A diferencia de los sistemas presidencialistas como el argentino, los ciudadanos españoles no votan directamente por el jefe de Gobierno, sino que eligen a los integrantes del Poder Legislativo:

Congreso de los Diputados: Se renuevan las 350 bancas mediante representación proporcional (sistema D'Hondt) por circunscripciones provinciales. Para lograr la investidura presidencial en primera votación se requiere mayoría absoluta (176 escaños) o mayoría simple en una segunda instancia.

Senado: Se eligen 209 senadores por sufragio universal directo. Tras la reforma constitucional de 2026, Ibiza y Formentera eligen un senador cada una por separado.

De acuerdo con el cronograma oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la campaña electoral comenzó el 13 de noviembre, la prohibición de difundir sondeos regirá del 24 al 28 de noviembre, la jornada de reflexión será el sábado 28 y la votación general tendrá lugar el domingo 29 de noviembre. El escrutinio definitivo se realizará entre el 4 y el 7 de diciembre, mientras que la sesión constitutiva de las nuevas cámaras está fijada para el 23 de diciembre.