Después de la aprobación del proyecto de Ley contra la ludopatía por parte del Senado el jueves por la noche, la noticia no tardó en causar impacto en los clubes. Si bien deberán esperar la promulgación del Poder Ejecutivo, lo cierto es que si efectivamente esto sucede tendrán que cambiar el sponsor principal de su camiseta. A su vez, también pondrán fin a sus respectivos contratos como también sucederá tanto con la AFA como con la Selección Argentina, que tendrán que retirar las publicidades, banners y pautas en transmisiones oficiales.

Cuáles son los 10 clubes del fútbol argentino que tendrían que cambiar de sponsor por la Ley contra la ludopatía

Boca Juniors : el "Xeneize" tiene contrato con Betsson que está vigente hasta finales del 2028 por el que recibe cerca de 8 millones de dólares anuales.

River Plate : el "Millonario" tiene vínculo con Betano, vigente hasta el 30 de abril del 2028 por 4 millones de dólares anuales.

Racing Club : la "Academia" firmó contrato con Betsson por 2 millones de dólares por temporada.

Independiente : SportsBet, por poco más de un millón por temporada.

Independiente Rivadavia de Mendoza : SportsBet.

San Lorenzo : Casino Buenos Aires, 800.000 dólares por 10 meses a partir de marzo.

Rosario Central y Newell's : City Center.

Huracán, Argentinos Juniors, Chacarita y Excursionistas: Mr. Bet.

Boca y River, entre los equipos con sponsors de apuestas deportivas en sus camisetas

Las claves del proyecto de Ley contra la ludopatía

Prohibir publicidad, promoción y patrocinio tanto de juegos de azar como de apuestas en línea por cualquier medio ya sea redes sociales -influencers-, indumentaria, estadios, publicidad, televisión, radio y festivales.

Verificación biométrica: las diferentes plataformas de apuestas, como también las billeteras virtuales, tendrán que implementar sistemas de identidad digital ligados al RENAPER con el fin de controlar tanto la identidad como la edad de quiénes se inscriban, mediante reconocimiento facial.

Chau bonos de bienvenida: también deberán ser eliminados de las aplicaciones de apuestas.

Pagos, multas e infracciones: las tarjetas de crédito quedarían prohibidas, mientras que las tarjetas de débito y billeteras virtuales con dinero en cuenta estarán disponibles; habrá sanciones económicas para quienes infrinjan la ley y el dinero sería destinado a campañas de prevención de la ludopatía.

Cuándo entraría en vigencia la ley

El proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea propone prohibir la publicidad de estas plataformas, impedir el acceso de menores de edad y establecer un sistema de verificación de identidad mediante reconocimiento facial. También plantea restricciones a los medios de pago, la creación de un registro de autoexclusión y sanciones para quienes incumplan sus disposiciones. La iniciativa declara de interés nacional la prevención y el abordaje integral de la adicción a los juegos de azar y las apuestas online, y le asigna carácter de política de salud pública. El texto analizado fue aprobado por la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024 y enviado al Senado para su revisión.

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El artículo 50 establece que la ley entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. También prevé un plazo de 120 días para que las jurisdicciones adecuen las plataformas que incumplan las prohibiciones especiales. El artículo 53 fija otros 120 días, desde la entrada en vigencia, para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma. Esta nota se basa exclusivamente en el proyecto remitido por Diputados al Senado el 27 de noviembre de 2024. Describe lo que propone ese texto, no una ley ya vigente ni modificaciones posteriores.