La FIFA de Gianni Infantino sufrió un nuevo hackeo mundial coordinado, que generó el robo de información de todo tipo. La Federación Internacional de Fútbol Asociado comunicó en sus canales oficiales que “ha sido víctima de un acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial". A la vez, aseveró que tras este ciberataque se encuentra "colaborando con las autoridades policiales” para encontrar a los responsables de esta determinación.

{{{htmlAmp}}}

Además, el ente que rige el deporte más popular a nivel global repudió “en los términos más enérgicos posibles” la obtención y publicación ilícita de información, en particular aquellos datos que son personales. “Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas”, dispararon desde la Federación comandada por el dirigente ítalo-suizo de 56 años.

Ciberataques a la FIFA de Gianni Infantino.

Los hackeos o ciberataques a la FIFA de Infantino no son nuevos

La máxima entidad del fútbol mundial ya ha tenido que contrarrestar este tipo de situaciones en los últimos tiempos, aunque hasta ahora no publicó quiénes fueron los responsables en las oportunidades anteriores, ya que se trata de menos del 0,1% de los datos totales que contiene la Federación internamente. Un grupo llamado Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se atribuyó la autoría de la filtración de información, cuando publicó una captura de pantalla de archivos relacionados con la FIFA en X (ex Twitter) el 19 de noviembre del 2026.

Los ciberdelincuentes ofrecían a la asociación internacional de fútbol un plazo para el pago de un rescate económico, cuya cuantía no llegó a revelarse. Además, la Federación explicó que se encuentra colaborando con "las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden" para tratar de encontrar una respuesta lo más rápido posible. El objetivo final en este sentido es que los autores del ataque respondan ante la Justicia por la obtención y posible difusión de información sin la autorización previa.

El incidente también se produce en un momento en el que otras organizaciones del fútbol están comunicando problemas de seguridad similares. Por ejemplo, LaLiga en España también confirmó haber sufrido otro ciberataque en el que se sustrajeron datos personales de hinchas este mismo año.

La FIFA, ante una elección histórica y decisiva en 2027: ¿chau Infantino?

Por primera vez desde que asumió como Presidente allá por febrero del 2016, el máximo directivo ítalo-suizo puede llegar a perder en los comicios. Los mismos se desarrollarán el 18 de marzo de 2027 durante el 77º Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos. Si bien el desgaste ya acumula demasiado tiempo, la bisagra ocurrió en julio del 2026 con el proyecto conocido mundialmente conocido como FIFA Forward Enterprise.

El intento de Infantino de privatizar el 20% de los derechos televisivos de los Mundiales de Clubes y de Selecciones masculinos y femeninos de las próximas ediciones significó un quiebre con la UEFA (Europa), CONCACAF (Centro y Norteamérica) y AFC (Asia).

Por lo tanto, ahora los candidatos a Presidente de la FIFA serán los siguientes: