Lucas Martínez Quarta sigue en el ojo de la tormenta entre los hinchas de River Plate por sus flojos desempeños desde su regreso y ahora se abrió una posibilidad para que deje el club en el mercado de pases. El técnico de otro equipo del fútbol argentino pretende al defensor campeón de todo con el "Millonario" en la etapa de Marcelo Gallardo, pero sabe que no será fácil contratarlo. Se trata de Leonardo Madelón, quien expresó su deseo de contar con el zaguero para Unión de Santa Fe.

¿Se puede ir de River? Madelón pretende a Martínez Quarta para Unión

"Uno de los nombres que me gustaba era el de Lucas Martínez Quarta. Lo hablamos con la dirigencia, pero sabemos que es una operación difícil", dijo el DT en diálogo con estudiantes de periodismo de Santa Fe el pasado jueves 19 de noviembre. A su vez, agregó que busca jugadores "que vengan a sumar, que tengan compromiso y entiendan la responsabilidad" de vestir la camiseta del "Tatengue". "No se trata solo de traer jugadores por traer, sino de encontrar perfiles que encajen en la idea de juego y permitan tener un equipo más completo", cerró el entrenador.

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El perfil del central de 30 años es el ideal para Madelón, aunque todo dependerá de lo que suceda en el mercado de pases. Lo cierto es que Leonardo Ponzio le dio confianza ni bien llegó para que siga siendo el titular junto a Nicolás Otamendi, pero es posible que no esté desde el arranque ante Lanús por los octavos de final del Clausura. En el último amistoso disputado por el "Millonario" ante Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental, el "León" se inclinó más por Lautaro Rivero para que acompañe a "Ota" en la zaga y podría repetir contra el "Granate". Cabe destacar que Martínez Quarta se perdió el encuentro ante Aldosivi por la fecha de suspensión que recibió tras la expulsión en el Superclásico ante Boca.

Leonardo Madelón pretende a Lucas Martínez Quarta

Los números de Martínez Quarta en River

Partidos jugados : 184 (80 desde su regreso).

: 184 (80 desde su regreso). Goles : 11 (5).

: 11 (5). Asistencias : 9 (5).

: 9 (5). Títulos: Copa Argentina 2016 y 2019; Supercopa Argentina 2018; Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019.

La probable formación de River con Martínez Quarta en duda vs. Lanús por los octavos del Clausura

Santiago Beltrán; Giovani González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tomás Galván, Tobías Andrada; Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán.

Cuándo juega River vs. Lanús por los octavos de final del Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Granate" por un lugar en los cuartos de final del campeonato tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas. El arbitraje estará a cargo de Pablo Dóvalo y la televisación de dicho cotejo será de TNT Sports Premium y la plataforma HBO Max. Un dato no menor es que el ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe en el encuentro entre Instituto y Huracán en Córdoba que se medirán a partir de las 22.