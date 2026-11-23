Después del partido entre River y Lanús por los Play-Off del fútbol argentino, los cruces por cuartos de final del torneo argentino están casi todos sellados. Solo restan saber tres partidos pero estos cruces empezaron a tomar forma.

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Para ver como es el posible camino a la final ingresá al sector de estadísticas de Centro Atrás. En este sentido, para ya conocer los próximos partidos que se van a llevar adelante en el fútbol argentino lo importante es como quedaron hasta ahora.

Los próximos cruces definidos

Vélez vs Barracas Central

Independiente vs Rosario Central

River vs Ganador de Huracán vs Instituto

Gimnasia vs Newells contra ganador Boca vs Independiente Rivadavia

Cuando se juega la final del Torneo Clausura 2026

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional definió la sede y la fecha de la final del Torneo Clausura 2026. El partido por el segundo torneo del fútbol argentino se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio "Único" Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de La Plata, con el horario aún por confirmar.

Al igual que en el Apertura, certamen en el que Belgrano de Córdoba se consagró campeón tras vencer a River Plate por 3 a 2 en el Estadio Mario Alberto Kempes, el encuentro se jugará a partido único y en campo neutral, tal como establece el formato de la competencia para su instancia decisiva.