Celso Amorim: "La ausencia de Macri en la asunción de Bolsonaro no va a ser gratuita"

El exministro de Relaciones Exteriores de Luiz Inácio "Lula" Da Silva, Celso Amorim, habló en El Destape Radio tras la asunción de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil, y aseguró que el nuevo mandatario pone en jaque la esencia del Mercosur, clave en el comercio regional.

En diálogo con Navarro 2019, Amorim aseguró que Bolsonaro representa un "peligro real" para el Mercosur porque "tiene la intención de anunciar su revisión" y "terminar con la unión aduanera, que es terminar con la esencia" del Mercado Común del Sur.

Como potencia económica regional, el exministro brasilero aseguró que las consecuencias de esta medida podrían impactar fuertemente en la economía argentina porque "en ningún momento habló sobre la integración de América Latina, dio un discurso más cercano a la guerra fría".

En exclusiva con Navarro 2019, Amorim también analizó lo que fue el acto de asunción de Bolsonaro, que no contó con la presencia de Mauricio Macri, quien no quiso interrumpir sus vacaciones en la Patagonia y recién retomará su agenda el 10 de enero. Al respecto, aseguró que "la ausencia de Macri no va a ser gratuita" en el marco de la relación entre ambos países, pese a los saludos afectuosos en redes sociales.

Finalmente, el exfuncionario de Da Silva aseguró que la liberación del expresidente "puede ser la pacificación de Brasil" porque "el gran ataque a la democracia ha sido la prisión a Lula".