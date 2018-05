En el programa Debo Decir de Luis Novaresio, por el oficialista canal América, la reconocida actriz Cecilia Roth arremetió contra el Gobierno de Cambiemos y dejó sin palabra al conductor luego de que le preguntara sobre “la pesada herencia”.

“Yo tampoco he tenido expectativas en este modelo neoliberal pero tampoco pensaba que iba a ser tan rápidamente la pesadilla porque es una pesadilla cotidiana para muchísima gente”, advirtió la artista y remarcó que “mucha gente ha trabajado mucho y no le llega el dinero para pagar ni la primer factura que le llega”.

Ante la definición de “pesadilla”, Novarsio le replicó para que explicara su calificativo, a lo cual, Roth aseveró: “Es algo cercano a como salimos y despertarse en una situación que no hay una salida. No le veo una salida posible y real, no se la veo y ojalá hubiera”.

Asimismo, el conductor insistió y le preguntó sobre “la pesada herencia” como causa de la crisis cambiaria y de las políticas de ajuste del macrismo y la actriz arremetió que “es consecuencia de muchas cosas, no de los últimos 12 años sino de muchísimos años”.

“Cambiar muchas cosas con un gigante enfrente que es difícil de jugarle. Si estamos y queremos ser un país republicano, soberano e independiente, hay que pelearla mucho”, sentenció.