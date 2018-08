Cecilia Roth sobre los cuadernos y la detención a Boudou: "Están un poco planeaditas para tapar otras"

La actriz Cecilia Roth suele no esquivar las preguntas que apuntan a la realidad política. Y aunque en un comienzo, ante la pregunta del programa 'Nosotros a la mañana' por la detención del ex vicepresidente Amado Boudou y al caso de los cuadernos del chofer, pidió no hablar del tema, finalmente calificó ambos casos como "circo".

"Me parece que hay un circo en este país en este momento, pero bueno, es mi opinión. No tengo datos certeros, escuché algunas cosas que dijo Boudou, pero no escuché la sentencia y no puedo hablar", aseguró la actriz.

Y luego sostuvo: "me parece que son cosas que están un poco planeaditas para tapar otras, que sé yo, tengo esa sensación".

"Estoy casi viviendo en España en estos momentos. Estoy trabajando allí y voy y vengo seguido pero estoy mucho tiempo en España y mirándolo de afuera y leyendo los periódicos allí sobre la situación que estamos atravesando y que parece que el gobierno no quiere asumir, estamos en una profunda crisis en todo sentido, crisis moral incluso, y que es muy difícil remontar", describió en profundidad su postura.

El móvil de Canal Trece insistió con la posibilidad de que el escándalo resultara cierto y que la Justicia confirmara los casos de corrupción.

"Es que creo que puede haber puntualmente situaciones de delincuencia, pero si eso se confirma, claro, es terrible, pero no creo que se pueda confirmar, creo que hay ahí... no están los cuadernos, ¿dónde están? No están", finalizó.