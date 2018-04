Anoche, durante una entrevista en “Tiene la Palabra”, por TN, la actriz Cecilia Roth se explayó sobre lo que sufrió cuando el hombre, amigo de un ex, la obligó a tener sexo cuando ella no lo quería, lo cual había contado hace unos meses en un programa de radio.

“Pasó hace mucho tiempo. Uno se da cuenta de ciertas cosas con el tiempo. Fue una situación muy desagradable, yo sentía que no quería y que me obligaron a tener sexo con una persona con la que no quería tener. Sin embargo, yo no pude defenderme”, explicó Roth.

En su duro relato, detalló lo difícil que fue para ella enfrentar una situación así: “Yo decía que no, pero la fuerza de un hombre en general es más fuerte que la de una mujer. Y quería que pase rápido. Yo siempre lo supe y lo tenía negado, no es que ahora me acordé. Lo tenía a un costadito de mi vida y de pronto lo pude decir y lo pude nombrar”.

Embed

El conductor le planteó que el hecho de poder hablar sobre lo que sufrió “quizás sea lo bueno de este momento que estamos viviendo”, en relación a las crecientes denuncias que muchas mujeres se animaron a hacer, con lo que Roth coincidió: “Sin duda, no tener miedo. No hay que tener vergüenza, uno es parte de esa situación y eso es lo terrible”.

El tema surgió cuando hablaban de la denuncia que hizo la actriz Rita Pauls contra Tristán, en la que aseguró que la había acosado sexualmente durante el rodaje de Historia de un Clan, en la que Roth hacía de la madre de la chica. “En ese momento había que cuidar a Rita, porque Tristán venía de la revista y su relación con las mujeres era distinta. Hay que aprender que un piropo o una situación confusa no se debe hacer, está mal”, sostuvo.

Aunque defendió que “no hay que ser tan fundamentalista” a la hora de definir cuándo un comentario sexual o sobre el aspecto físico está mal, “hay límites, cuando es no es no, no es que sos frígida o sos histérica”.

En enero, Roth había contado en diálogo con Perros de la Calle que la violaron en Madrid. “Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo: 'Vení, charlemos'. Después, fuimos a su casa y no es no. Pero parece que a veces no puede ser sí. 'Pero si tenés ganas…' , y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente", relató. Hasta ese momento, nunca había podido hablar del tema en público.

LEÉ MÁS: SUSANA TRIMARCO FELICITÓ A PATRICIA BULLRICH POR SU GESTIÓN Y SORPRENDIÓ A TODOS