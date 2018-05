El conductor advirtió que "nunca más" entrevistaría al ex funcionario y este le salió al cruce.

En las últimas semanas, el periodista Luis Novaresio reiteró en sus programas que nunca más entrevistaría al ex funcionario y creador del “corralito”, Domingo Cavallo, debido a que por las políticas económicas de los ’90, su padre “murió de tristeza” cuando la empresa metalúrgica que tenía se fundió.

Frente a las críticas del conductor por la reaparición del ex ministro en TN dando consejos de economía, Cavallo aprovechó su blog personal para recordar la entrevista que le realizó Novaresio para Infobae cuando presentó su libro “Camino a la estabilidad”.

Embed

Bajo el título “¡¡¡Que buen reportaje me hizo Novaresio!!!, el ex ministrio recordó que en el 2014 el conductor de Debo Decir lo entrevistó y valoró: “Me dió la oportunidad de explicar muchos temas que, aún hoy, son de mucha actualidad”. En el mismo posteo expuso los dos videos de la entrevista que el periodista le realizó.

Hace dos meses, Novaresio confesaba en su programa que no entrevistaría nunca más a Cavallo por ser “el autor de la revolución productiva de los ’90” y recordó: “A mi viejo que tenía un taller metalúrgico en Rosario le costó la vida. Literalmente murió de tristeza”, aseguró.

Embed

Asimismo, en la última semana, el periodista ratificó: "Yo tengo una cuestión personal con él, pero no lo odio personalmente. No me siento en la ecuanimidad necesaria para entrevistarlo".

LEÉ MÁS: Novaresio contó una trágica historia personal con Cavallo: "Nunca lo entrevistaría"