Causa Cuadernos: Verbitsky contó cómo Stornelli montó la extorsión a empresarios

El periodista Horacio Verbitsky contó los detalles del escándalo que pone en jaque al fiscal Carlos Stornelli por extorsionar a un empresario en el marco de la causa de los cuadernos, que él mismo reveló en un explosivo artículo en El Cohete a la Luna.

En diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio, Verbitsky remarcó que la denuncia contra Stornelli tiene una gran cantidad de documentación para probar estas acusaciones. “Hay documentos, fotos, videos, grabaciones, mensajes de WhatsApp donde el operador del fiscal Stornelli extorsiona al empresario Pedro Etchebest para que pague un rescate a cambio de no ser detenido y procesado", sostuvo.

"Etchebest tenía relación con Marcelo D'Alessio, que es agente de la DEA y que ha sido defensor de las políticas de seguridad e inteligencia del Gobierno nacional en los programas de televisión más serviciales de la Argentina, siempre presentado como experto en narcotráfico".

"D'Alessio tenía una relación previa con Etchebest, de una época en que se encontraron en ENARSA. D'Alessio cuenta que él estaba infiltrado en ENARSA para hacer un seguimiento del dinero de las valijas de Antonini Wilson, y envíos a Panamá por parte del banco Macro. Esto es una parte de la enorme cantidad de grabaciones de diálogos entre ellos, porque cuando comienza la extorsión D'Alessio le dice 'qué suerte tenés, justo me cae a mí esto, te salvaste'.

Y, en ese marco, D'Alessio le dijo: "Yo no te voy a cobrar nada, porque soy amigo tuyo. Pero Carlos (por Stornelli) requiere una atención, porque no es bueno. Te va a cortar boleto, y si no te va a mandar adentro. Te arruina la vida a vos y a tus hijos". El empresario, afirmó Verbitsky, "lo grabó todo".

Además, D'Alessio "permanentemente le dio pruebas de su relación con Stornelli", como diálogos o fotos. Él era el encargado de "redactar la decisión de Stornelli respecto de Etchebest, es colaborador de Stornelli, y lo demuestra con filmaciones dentro de su oficina", sostuvo el periodista.