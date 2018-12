SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Después de ser denunciado por violación, se conoció una nueva escena polémica de Juan Darthés en la novela "Patito feo" con su protagonista, una nena a la cal trata de "camión" mientras se toma un mate.

En la escena, Laura Esquivel, la actriz que personificó a "Patito", mostró su cambio de look al dejar los brackets, las dos colitas de pelo y los anteojos. Darthés y Griselda Siciliani, quienes personificaban a sus padres en la serie, la miraron con asombro.

“Es un camión la nena, eh”, dijo Darthés mientras se tomaba un mate con su ficticia esposa. Siciliani respondió que la menor "es una mujer, toda una mujer de la noche a la mañana”.

Darthés fue denunciado por Thelma Fardin, quien también trabajó en "Patito Feo", y fue violada por el actor durante una gira en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y el 45.

Siciliani, una de las actrices del colectivo que denunció a Darthés confesó que percibió "algo raro de él" por lo que decidió protegerse y dejar de hablarle. "Teníamos diferencias profesionales, yo venía del teatro y él de las telenovelas". En ese sentido, remarcó en Intrusos que al actor denunciado "no le gustaba cómo encaraba las escenas, y cuando algo no le gustaba, el trato no era bueno“.